Lễ giỗ anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô diễn ra trong 8 ngày

Chiều 16/11, tại Đền Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và Hang Tám Cô diễn ra lễ Cúng Tiên thường, trong chuỗi các nghi lễ giỗ lần thứ 54 của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng.

Đông đảo người dân dâng hương trong lễ giỗ lần thứ 54 các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

Trước thời điểm diễn ra lễ giỗ, ngày 14/11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và hang Tám Cô.

Dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và hang Tám Cô

Di tích hang Tám Cô nằm tại Km16+500, đường 20 - Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những tọa độ lửa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1971-1972. Đường 20 - Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Nhiều người con ưu tú đã ngã xuống để bảo đảm con đường thông suốt, kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường, góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hang Tám Cô là biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ

Ngày 14/11/1972, trong lúc các lực lượng của ta đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ném bom làm 13 người hy sinh trong hang Tám Cô, trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Năm 2013, hang Tám Cô được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đền Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng

Ngày nay, hang Tám Cô và Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng là điểm đến tri ân của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đầu năm đến nay, hang Tám Cô và Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng đón gần 40.000 lượt khách đến dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ.