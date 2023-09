Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Tại buổi lễ, phần văn nghệ chào mừng được cắt bỏ, thay vào đó, toàn thể đại biểu, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào đêm ngày 13/9. Được biết, trong số những nạn nhân tử vong tại vụ cháy có một tân sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phần văn nghệ chào mừng trong buổi lễ được thay bằng 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội)

Phát biểu tại buổi lễ, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhắn nhủ và tin tưởng rằng, sinh viên Học viện sẽ phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, kế tục truyền thống vẻ vang của Nhà trường, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới và trong cả quá trình học tập.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

"Các em cần luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ “học tập tốt, rèn luyện tốt”, tích luỹ và nâng cao tri thức, phát triển toàn diện phẩm chất, có được phương pháp khoa học và trau dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Thế giới quanh ta đang thay đổi rất nhanh chóng, các em cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; không ngừng cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới; học luôn đi đôi với hành, học trong Nhà trường và học ngoài cuộc sống, để có một hành trang đầy đủ, sẵn cho một tương lai tươi sáng đang rộng mở ở phía trước", GS TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nói về vấn đề đảm bảo an toàn cho sinh viên khi nhập học, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng khuyến cáo sinh viên cần chú ý lựa chọn những chỗ ở, nhà trọ đảm bảo an toàn, đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. "Muốn học tốt, trước tiên các em cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân".

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thay mặt nhà trường chúc mừng các tân sinh viên vượt qua kỳ tuyển sinh đầy cam go để chính thức trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi lễ

"Vượt qua kỳ xét tuyển đại học đã là một nỗ lực rất lớn, nhưng để vượt qua 4 năm học, nhận được tấm bằng đại học thì lại càng cần sự nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa. Sự cần cù, chịu khó trong học tập và rèn luyện của mỗi sinh viên là quan trọng, nhưng chưa đủ để học tốt, mà cần phải có phương pháp học tập khoa học mới có được kết quả tối ưu.

Trước hết các em cần nhanh chóng chuyển từ phương pháp học phổ thông, để tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập ở bậc đại học, là phát huy tính tự chủ, tự giác cao trong nghiên cứu, nắm bắt tri thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; đặc biệt chú trọng phương pháp học tập theo nhóm, việc tự học, tự nghiên cứu.

Để các em có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào bậc học mới, Nhà trường dành 2 tuần sinh hoạt đầu khóa để hướng dẫn cho các em về phương pháp học đại học, trong đó chú trọng kỹ năng học, nhất là học ngoại ngữ; trang bị cho các em kiến thức giáo dục pháp luật; kỹ năng sinh hoạt, học tập trong môi trường đại học để tránh bị lôi kéo vào các hoạt động xấu và mắc tệ nạn xã hội", PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Giám đốc Học viện cũng nhắn nhủ, khi học tại một trường đại học, đồng thời là trường Đảng, sinh viên phải coi trọng cả học nghề, cả bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ của Đảng, để sau này phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng. Mong rằng, các em sẽ làm quen dần với môi trường mới, sẽ năng động, sáng tạo hơn trong quá trình học tập.

"Từ trên ghế nhà trường phổ thông các em luôn ước mơ trở thành sinh viên đại học và hơn nữa là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cái tên gợi những khát vọng lớn lao của nhiều bạn học sinh, là nơi để sau này các em lập thân, lập nghiệp, để đền ơn áo hiếu đối với cha mẹ và mong muốn cống hiến những gì lớn lao cho xã hội. Đó là động cơ rất tốt đẹp và chân chính, nhưng các em phải biến những hoài bão đó thành động cơ thực sự, để miệt mài học tập chiếm lĩnh tri thức, nắm vững nghề nghiệp, trau dồi phẩm hạnh, nếu không như thế thì tất cả những ước mơ trong sáng và cả những kỳ vọng của người thân, của bạn bè và thầy cô đối với các em, sẽ trở thành nỗi thất vọng của chính họ.

Tương lai tốt đẹp thuộc về sự nỗ lực hết mình của các em trong học tập dưới mái trường này. Thầy tin chắc rằng, thế hệ sinh viên Khóa 43 hôm nay sẽ năng động, thông minh, sáng tạo, ra sức thi đua học tập, rèn luyện thật tốt, để đóng góp vào truyền thống vẻ vang của Nhà trường", PGS.TS Phạm Minh Sơn nói thêm.