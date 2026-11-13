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Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

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VOV.VN - Vào lúc 19h30 ngày 13/11, tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” với chủ đề “Tinh hoa đạo học”.

 

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống hiếu học, đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Những giá trị được hun đúc qua lịch sử tiếp tục là nguồn cảm hứng để các thế hệ hôm nay học tập, sáng tạo và cống hiến.

 

Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng tại Thăng Long; năm 1075, triều Lý tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên; năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông. Những dấu mốc này thể hiện sự quan tâm của nhà nước Đại Việt đối với giáo dục, học vấn và việc tuyển chọn người có tài năng tham gia công việc quốc gia.

 

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy được lưu giữ qua các di tích, tư liệu lịch sử, đặc biệt là 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới của UNESCO năm 2011.

 

le ky niem 950 nam quoc tu giam - quoc hoc viet nam hinh anh 1
Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống hiếu học

 

Chương trình Lễ kỷ niệm được xây dựng như hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Từ sự kiện thành lập Quốc Tử Giám năm 1076 đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khẳng định vai trò của đạo học trong việc hun đúc nhân cách, phát triển trí tuệ và hình thành những thế hệ có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

 

Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với các tiết mục nghệ thuật, hòa quyện chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ trình diễn đương đại. Các loại hình ca, múa, nhạc, sáng tác mới, mashup và hình ảnh tư liệu được kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

 

Nội dung nghệ thuật được chia thành hai chương. Chương I - “Mạch nguồn đạo học” đưa khán giả trở về cội nguồn Quốc học Việt Nam, tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và xây dựng nền tảng đạo lý xã hội. Chương II - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” tiếp nối truyền thống trọng dụng nhân tài, đồng thời đặt tư tưởng này trong mối liên hệ với yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

 

Thông qua sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và nghệ thuật hiện đại, Lễ kỷ niệm góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời truyền tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

 

Lễ kỷ niệm được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

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950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước

VOV.VN - Ngày 12/11, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức.

 

PV/VOV.VN
Tag: VOV lễ kỷ niệm 950 năm quốc tử giám lễ kỷ niệm cấp quốc gia
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