“Lệ làng” cấm đi xe máy trong 3 ngày Tết

Không phải chờ đến Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực, từ nhiều năm nay, các làng đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã có quy định không đi xe máy trong 3 ngày tết.

Đã thành thông lệ, cứ đến Tết, người dân trong thôn, bản tự giác giao lại chìa khóa xe máy cho trưởng thôn hay công an viên giữ. Quan niệm của họ là “đã rượu bia thì chỉ đi bộ” để đảm an toàn tính mạng cho mình và người xung quanh.

3 ngày Tết người Cơ tu ở huyện Tây Giang sẽ đem xe máy tới để ở nhà Gươl của làng, giao chìa khóa cho trưởng thôn, công an viên giữ hộ.

Những năm trở lại đây, đời sống của bà con vùng cao tỉnh Quảng Nam đỡ vất vả hơn trước nhiều. Con đường lầy lội, sỏi đá được thay bằng đường bê tông sạch sẽ, khang trang. Người dân sắm nhiều xe máy để tiện đi lại. Dịp tết, thanh niên các làng đi chơi, uống bia, rượu, rồi xảy ra nhiều cái chết đau lòng vì tai nạn giao thông. Từ khi có “lệ làng” không đi xe máy trong ngày Tết, xã A Tiêng, huyện Tây Giang không có vụ tai nạn giao thông nào trong dịp Tết. Zơ Râm Mưu, một thanh niên ở xã A Tiêng cho biết, Tết vừa rồi, thanh niên trong xã đều giao chìa khóa cho trưởng thôn giữ. Sau ngày mùng 3 thì trưởng thôn giao lại chìa khóa cho bà con để đi chơi, giao lưu thăm hỏi:

"Lúc đầu có hơi khó khăn. Nhưng sau một khoảng thời gian 2, 3 năm sau nó đã tạo thành một nề nếp, thói quen", Zơ Râm Mưu cho biết.

Mấy năm nay, đã thành thông lệ, cứ đến chiều 28, 29 Tết, bà con Cơ Tu sẽ tự giác đem xe máy đến để tại Gươl của làng, đem chìa khóa xe đến nộp cho già làng, trưởng bản, công an thôn. Già làng Pơloong Nấp, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Tây Giang cho biết, người Cơ Tu vốn có tính cộng đồng rất cao, một khi quy ước của làng được ban hành thì bà con sẽ nghiêm túc chấp hành.

Để thực hiện hiệu quả “điều lệ” mà làng đặt ra, lãnh đạo địa phương đã huy động những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản phối hợp với lực lượng công an viên tuyên truyền tới người dân. Mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng, già làng và người có uy tín trong thôn sẽ lồng ghép việc phổ biến pháp luật để người dẫn dễ tiếp thu hơn. Trước tết, các thôn sẽ họp mặt bà con, nhà nào cũng phải dự đông đủ. Người đứng đầu thôn sẽ làm công tác thuyết phục dân, muốn ăn Tết yên vui thì không lái xe khi uống rượu. Già làng Pơloong Nấp cho biết, trước đây ông phải đến từng nhà dân để thu nhận chìa khóa xe, nay người dân tự giác đến giao nộp, việc làm này cũng nhẹ nhàng hơn. Theo già làng Pơloong Nấp, cách giữ chìa khóa này càng làm ngày xuân thêm vui.

Đến nay, người dân của 5 xã là A Nông, A Xan, Tr' Hy , A Tiêng, Xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã nghiêm túc chấp hành quy định giao nộp xe máy và chìa khóa cho làng quản lý, số vụ tai nạn giao thông trong mỗi dịp Tết đã giảm hẳn.

Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ khi tục lệ này ban hành, nhiều xã của huyện không xảy ra những trường hợp gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông do lái xe tình trạng say xỉn và đón một cái tết yên vui. Đây là cách làm hay và hiệu quả. Sắp tới, huyện sẽ nhân rộng mô hình này đến tất cả các xã còn lại.

"Huyện có chủ trương là 3 ngày Tết không lưu hành phương tiện xe máy mục đích là để an toàn cho bà con. Những người có xe máy sẽ chủ động trong 3 ngày Tết giao chìa khóa cho trưởng thôn, công an viên. Còn khi xã, thôn có trường hợp ốm đau thì có bố trí tổ lực lượng thường trực trung chuyển lên trạm y tế xã, huyện để cứu chữa, chăm sóc", ông Bhling Mia cho biết./.