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Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 cho biết, sau nhiều ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và đạt các mục tiêu đề ra.

Vào lúc 20h tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 được tổ chức trọng thể tại thành phố Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ với chủ đề "Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong".

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội đồng đã khai mạc vòng chấm chung khảo, nghe báo cáo kết quả vòng sơ khảo, thảo luận, thẩm định các tác phẩm vào chung khảo và bỏ phiếu xét trao giải. Các thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm để chấm 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Hội đồng nhận định các tác phẩm cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Điều lệ Giải và hướng dẫn của Hội đồng Giải. Nội dung các tác phẩm phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

"Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề mới và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời thể hiện rõ tính phản biện, tính xây dựng trong việc góp ý, hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp, mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nhiều tác phẩm cũng cho thấy sự đổi mới về hình thức thể hiện, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và các phương thức làm báo hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá cao sự đổi mới trong cơ cấu tổ chức và chất lượng thẩm định của Hội đồng Sơ khảo, đồng thời cho rằng cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn tác phẩm từ cơ sở cũng như tăng cường tuyên truyền, quảng bá đối với một số loại hình giải trong thời gian tới.

Hội đồng Chung khảo cũng đã cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Giải. Những ý kiến đóng góp sẽ được Thường trực Hội đồng Giải tiếp thu, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Giải Báo chí Quốc gia trong các năm tiếp theo.

Kết quả chấm giải đã được Hội đồng thống nhất thông qua. Trong số 177 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 12 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội Nhà báo, hội viên, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên báo chí trên cả nước.

Ban Tổ chức đã nhận được tác phẩm dự thi từ 34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng cộng 1.752 tác phẩm. Sau khi rà soát, có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Trong số 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm có chất lượng cao nhất để trình Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm và quyết định trao giải.

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ XX – NĂM 2025 I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) Có 01 giải A, 03 giải B, 07 giải C và 03 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Loạt 5 bài: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân của nhóm tác giả: Lê Thị Hương, Kiều Duy Chánh, Đỗ Chí Đạo, Đào Thị Huyền, Nguyễn Khánh Ly – Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội. 03 Giải B: 1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Đột phá để cất cánh của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ngọc Hà), Nguyễn Thị Tuyến (Nguyễn Tuyến), Đỗ Thị Hồng Vân (Đỗ Vân), Vũ Phương Thịnh – Ban Biên tập Tin Thế giới, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 2. Tác phẩm: Nhà văn không chỉ ghi chép mà còn đối thoại với lịch sử của tác giả Phan Thanh Phong – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Lửa ấm miền phên giậu của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Thanh Sơn – Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 07 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quản lý thế nào? của nhóm tác giả Đài Văn Kiên, Ngọc Linh, Hùn Việt Tân, Phạm Thu Hiền, Nguyễn Việt Ngọc Tú – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong. 2. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Tuyên chiến với IUU của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng, Hoàng Thị Nhị – Ban Biên tập tin Kinh tế, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn, xóm, bản – xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê – Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 4. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Cơ hội của du lịch khi đường biên hành chính được vẽ lại của tác giả Lại Thị Thúy Hà – Báo Văn Hóa, Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 5. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Thực phẩm bẩn và hàng giả hoành hành: Đi tìm những khoảng tối của tác giả Đoàn Thị Hải Lý (Nhật Nguyên, Thanh Bình) – Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội. 6. Tác phẩm: Loạt 3 bài: KPI – Đột phá trong quản trị nhân lực khu vực công của tác giả Vũ Thị Hoa (Nguyễn Vũ) – Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa. 7. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Xóa bỏ thuế khoán – cơ hội để hộ kinh doanh phát triển chuyên nghiệp, bền vững của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Văn Tuấn) – Báo Tài chính – Đầu tư, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính . 03 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Cưới rình rang, tang rườm rà của nhóm tác giả Trương Thị Thu Phong (Thu Phong), Vi Lệ Thanh (Lệ Thanh) – Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh. 2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Chống lãng phí, tiêu cực trong xây dựng và thực thi pháp luật: Đòi hỏi cấp bách của nhóm tác giả Lương Thị Vân Anh (Vân Anh), Tống Anh Tuấn (Duy Tuấn) – Liên chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam. 3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Nuôi cá lóc vùng cát ven biển Quảng Trị: Lo lắng ô nhiễm môi trường của tác giả Nguyễn Tâm Phùng (Tâm Phùng) – Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) Có 01 giải A, 03 giải B, 02 giải C và 04 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Loạt 5 bài: Lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp của nhóm tác giả Hạnh Nguyên, Nguyễn Trung, Quang Thọ, An Trân, Tuấn Sơn – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 03 Giải B: 1. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Đột phá sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn, nâng tầm lý luận đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – rạng rỡ Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Nhàn Thư – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: “Tự chủ chiến lược” – Bước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hân (Chí Dũng, Ngọc Hân), Hà Sơn Thái (Sơn Thái), Lã Trọng Đại (Trọng Đại) – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân. 3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Báo chí Việt Nam: Hành trình Tinh – Gọn để Mạnh của tác giả Nguyễn Thị Vân (Hà Vân) – Báo Nhà báo và Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 02 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Từ sắp xếp đơn vị hành chính đến “định vị văn hóa” các địa phương của tác giả Phạm Huy Thông (Phạm Huy) – Báo Thể thao và Văn hóa, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Đất nước vươn mình của nhóm tác giả Phạm Phương Thảo, Tô Đình Tuân, Nguyễn Trọng Phúc, Tô Văn Trường, Dương Thị Bích Ngọc – Báo Người Lao Động, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 04 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Gắn kết ý Đảng – lòng dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mận, Trương Huỳnh Thùy Hương – Báo và Phát thanh, truyền hình Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh. 2. Tác phẩm: Loạt 4 bài: An Giang nghĩ đúng, làm trúng, đi xa của tác giả Nguyễn Việt Tiến (Việt Tiến) – Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang. 3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Vành đai văn hóa soi sáng biên cương của nhóm tác giả Mai Thông, Chúc Huyền, Thu Phương, Biện Luân, Giang Nam – Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. 4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Kinh tế bạc – Nguồn lực vàng để Việt Nam phát triển bền vững của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà (Thanh Hà), Trần Duy Phương (Trần Duy Phương) – Chi hội Nhà báo Tạp chí Người cao tuổi. III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in) Có 01 giải A, 03 giải B, 06 giải C và 02 giải Khuyến khích. 01 giải A: Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: “Bóc trần” đường dây “bức tử” rừng xanh của nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công – Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 03 Giải B: 1. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Tuyên chiến với nạn lãng phí – Nhìn từ các đại dự án bị “sờ gáy” của nhóm tác giả Vũ Văn Phương (Vũ Phương), Vũ Quang Cảnh (Vũ Cảnh), Nguyễn Hồng Nguyên (Hồng Nguyên), Lê Văn Sử (Lê Sử) – Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Về với dân của nhóm tác giả Hoàng Tuấn Anh (Hoàng Anh), Khương Đình Trung (Khương Trung), Nguyễn Kiên Trung (Kiên Trung), Đinh Đức Tùng (Tùng Đinh), Nguyễn Thanh Tiến (Thanh Tiến) – Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp và Môi trường. 3. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Nguyễn Đại Hoàng, Trần Minh Khang, Phạm Quang Đắc – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 06 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP. HCM và Làng Đại học của tác giả Nguyễn Tiến Tân – Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao của nhóm tác giả Hồ Thành Đạt, Nguyễn Văn Đức – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong. 3. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng XIV của tác giả Vĩnh Nghi – Báo Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an. 4. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Bóc trần chiêu thức né thuế, cần sớm bịt lỗ hổng để tránh thất thu của nhóm tác giả Đặng Thị Chung (Đặng Chung), Lục Thị Giang (Lục Giang) – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động. 5. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Thế giới ngầm lòng đường, vỉa hè ở TP. HCM của tác giả Lê Thanh Hiếu (Lê Phan) – Báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng của nhóm tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng – Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 02 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư của nhóm tác giả Phạm Thị Tuyết (Phong Tuyết), Phan Ngọc Thủy (Thanh Hà), Vũ Thành Long (Thành Long), Nguyễn Thị Mơ (Nguyễn Mơ) – Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo Thành phố Hải Phòng. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Người trẻ tô đẹp 2 chữ Việt Nam của tác giả Vũ Thị Thơ (Vũ Thơ, Minh Anh, Thái Bình) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên. IV. Giải Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh Có 02 giải B, 02 giải C và 03 giải Khuyến khích. 02 giải B: 1. Tác phẩm: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lịch sử 80 năm Quốc khánh 2-9: Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân của nhóm tác giả Hoàng Thống Nhất, Nguyễn Trọng Đức, Bùi Doãn Tấn, Dương Văn Giang, Nguyễn Quốc Khánh – Ban Biên tập Ảnh, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 2. Tác phẩm: Chiến dịch Quang Trung: Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ giữa vùng thiên tai của nhóm tác giả Ngô Việt Trung, Trịnh Phú Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Anh Sơn, Lê Tiến – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân. 02 Giải C: 1. Tác phẩm: Tổ quốc rực sáng giữa trùng khơi: Dấu ấn Hải quân Việt Nam trong ngày hội non sông của nhóm tác giả Cao Văn Dân (Cao Dân), Nguyễn Trọng Thiết (Trọng Thiết), Đặng Thanh Tùng (Thanh Tùng) – Báo Hải quân Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố Hải Phòng. 2. Tác phẩm: Vượt núi, băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Ngọc Cường – Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 03 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Khoảnh khắc bé gái bật khóc trong mưa lũ ở Nha Trang của tác giả Bùi Quốc Toàn – Chi hội Nhà báo Báo điện tử VnExpress. 2. Tác phẩm: Thủ phạm gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội của tác giả Trần Văn Huấn – Báo Văn Hóa. 3. Tác phẩm: Việt Nam giành HCV SEA Games 33: Bản lĩnh Việt Nam – Hào khí cờ đỏ sao vàng của tác giả Bùi Cương Quyết (Minh Quyết) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (Phát thanh) Có 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C và 02 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Loạt 3 bài: Quản trị rủi ro thiên tai – Nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan (Hương Lan), Trần Hữu Hưng (Hữu Hưng), Bùi Thị Hương Giang (Hương Giang) – Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 01 Giải B: Tác phẩm: Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri của nhóm tác giả Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh – Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. 02 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Cần nhìn rõ những luận điệu xuyên tạc nhân Đại hội Đảng các cấp của nhóm tác giả Lê Thanh Tăng, Nguyễn Kiều Anh – Phát thanh Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an. 2. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Dữ liệu số, tài sản số - Giá trị thật trên không gian ảo của tác giả Vũ Thị Kim Ngân – Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 02 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc – Dựng nhà, dựng thế trận lòng dân của nhóm tác giả Hà Mạnh Thắng (Hà Thắng), Nguyễn Công Bắc (Công Bắc), Dương Đình Tuấn (Đình Tuấn) – Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 2. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Làm gì khi sự lộng ngôn bị kích động? của nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Hằng (Thu Hằng), Đỗ Thị Loan (Phương Loan) – Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. VI. Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (Phát thanh) Có 01 giải A, 02 giải B, 05 giải C và 04 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Chương trình thời sự đặc biệt “Ngày hội non sông” của nhóm tác giả Lê Thị Hằng (Lê Hằng), Chu Hải Quân (Hải Quân), Vũ Lan Anh (Lan Anh) – Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 02 Giải B: 1. Tác phẩm: Từ một tiếng nói của người dân của nhóm tác giả Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Liên, Đào Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hồng Hạnh – Báo và Phát thanh, truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. 2. Tác phẩm: Giữ hồn làng trong phát triển của nhóm tác giả Dương Quỳnh Hoa (Quỳnh Hoa), Nguyễn Thị Hồng Phượng (Hồng Phượng), Trần Thị Mỹ Duyên (Mỹ Duyên), Nguyễn Kiều Tuấn Việt (Tuấn Việt), Nguyễn Trọng Khánh (Trọng Khánh) – Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. 05 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Phạm Tấn Tư (Trường Xuân), Nguyễn Long Phi (Long Phi), Nguyễn Thanh Thắng (Thanh Thắng) – Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 2. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Xóa tư duy “trạm tạm” trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Chu Trung Đức, Lại Như Nguyên, Nguyễn Mai Lan, Trịnh Quang Hùng – Ban VOV Giao thông Quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 3. Tác phẩm: Đời sống cũ ở xã nông thôn mới của nhóm tác giả Trịnh Hồng Nhi (Hồng Nhi), Đào Việt Triều (Việt Triều), Liêu Bùi Bảo Duy (Bảo Duy) – Báo và Phát thanh, truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau. 4. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Việt Nam – Cuba: Viết tiếp những tình khúc của lương tri của nhóm tác giả Hoàng Gia Khánh, Vũ Thị Hồng Linh, Đinh Khánh Ngọc, Đoàn Nguyên Hiếu, Đào Ngọc Lâm – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội. 5. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đi về phía nhân dân của nhóm tác giả Nguyễn Quang Hưng, Ngô Thành Đồng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Huy, Ngô Văn Hai – Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng. 04 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Dừng lại để lắng nghe và sẻ chia của tác giả Nguyễn Văn Quang – Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. 2. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Giữ lửa bản sắc trên đỉnh trời Tây Bắc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Thanh Hà, Lù Ngọc Dũng – Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu. 3. Tác phẩm: Giọt đắng của hòa bình của nhóm tác giả Lê Vĩnh Nhiên, Nguyễn Thị Bảo, Lê Nguyên Hương, Phạm Vĩnh Lộc – Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. 4. Tác phẩm: Người trẻ tham gia chắn lọc thông tin xấu độc để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu, Dương Thị Bảo Ngọc – Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. VII. Giải Tin, phóng sự (Truyền hình) Có 02 giải B, 06 giải C và 03 giải Khuyến khích. 02 Giải B: 1. Tác phẩm: Nghiêm trọng máy tán sỏi duy nhất bị hỏng, gần 500 bệnh nhân vẫn được phẫu thuật ở Đắk Lắk của nhóm tác giả Nguyễn Thị Liên (Liên Liên), Hoàng Minh Đức – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 2. Tác phẩm: “Không nhận hoa chúc mừng”, Tu Mơ Rông nhận tương lai nhóm tác giả Phạm Thị Phi Khanh, Trịnh Ngọc Điệp – Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi. 06 Giải C: 1. Tác phẩm: Tà Xùa: Du lịch tăng tốc – Quy hoạch lỗi nhịp của tác giả An Văn Hảo – Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La. 2. Tác phẩm: Giấc mơ… sổ đỏ của nhóm tác giả Đặng Đại Dinh (Đại Dinh), Võ Công Tuấn (Công Tuấn), Nguyễn Văn Thịnh (Văn Thịnh), Nguyễn Phước Hạnh (Phước Hạnh), Phan Thanh Nga (Thanh Nga) – Báo và Phát thanh, truyền hình Huế, Hội Nhà báo Thành phố Huế. 3. Tác phẩm: Niềm tin từ một hành trình đổi mới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy (Minh Thúy), Lê Xuân Quang (Lê Quang), Hồ Đình Hai (Đình Hai), Nguyễn Tuấn Tú (Tuấn Tú) – Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa. 4. Tác phẩm: Đầu tiên ở nơi tận cùng của nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh (Hồ Lĩnh), Lê Văn Thắng (Lê Thắng), Trần Văn Dũng (Trần Dũng), Đinh Hải Hoàng (Hải Hoàng), Nguyễn Quốc Khánh (Quốc Khánh), Bùi Thanh Liêm (Thanh Liêm), Phạm Báu, Nguyễn Thị Cẩm Tú (Cẩm Tú) – Báo Quân khu 4, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 5. Tác phẩm: Cơn lũ dữ và dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang – Báo và Phát thanh, truyền hình Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk. 6. Tác phẩm: Khi đảng viên là KOL của nhóm tác giả Duy Quang, Huyền Trang, Vương Bích Hòa, Trần Quang Hưng, Trần Tuấn – Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. 03 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Lâm Đồng thách thức hành trình vươn tới thủy sản trách nhiệm và bền vững của nhóm tác giả Huỳnh Hiền, Lâm Khoa, Thanh Minh, Ánh Nguyệt, Anh Quốc, Thùy Dương – Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. 2. Tác phẩm: Thanh niên Đồng Tháp mang công nghệ về với ruộng đồng của tác giả Nguyễn Thanh Trường – Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp. 3. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Nghị quyết 57-NQ/TW – Đột phá công nghệ - Kiến tạo tương lai của nhóm tác giả Lê Anh Khoa, Đỗ Thanh Sang, Lê Thị Cẩm Tiên, Mai Hoàng Hải Đăng, Mai Linh Trâm, Nguyễn Hoàng Thụy Khanh, Nguyễn Thành Đô – Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long. VIII. Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình) Có 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C và 01 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Nhà tù vô hình: Giải mã chiêu trò bắt cóc online của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trần Văn Khánh, Đoàn Thị Hoài Vy, Phạm Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Hữu Thống Nhất, Hồ Minh Tấn, Trần Quang Huy – Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 01 Giải B: Tác phẩm: Bản trường ca hòa bình của nhóm tác giả Lê Quang Huy, Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Hoàng Diệu Ngân, Phạm Hồng Trang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Đức Minh, Trần Văn Doanh, Phạm Văn Biển, Phạm Văn Linh – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội. 02 Giải C: 1. Tác phẩm: Vượt lên mưa lũ của nhóm tác giả Bùi Hải Bình, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Anh Thư (Tùng Thư), Nguyễn Thị Lan Phương, Mạc Hoàng Long, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hằng (Ngân Hằng), Nguyễn Mạnh Tú, Lỗ Thị Lan Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 2. Tác phẩm: Vì tương lai không còn HIV/AIDS: “Khi dải ruy băng đỏ hóa nắng mai của nhóm tác giả Phan Thị Kim Ngân, Trần Thị Ngân Triều, Trần Thị Kim Thùy, Ngô Nguyễn Chí Cương, Vũ Ngọc Diễm Thúy, Lưu Quang Sơn, Trần Minh Lập, Nguyễn Hoàng Huấn, Đỗ Thị Diệu Hiền, Bùi Lê Nguyên – Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. 01 Giải Khuyến khích: Tác phẩm: Tăng sức đề kháng trước thông tin xấu độc về tinh gọn bộ máy của nhóm tác giả Hà Thị Kim Dung, Ngô Duy Thành, Đỗ Xuân Trường, Cao Huyền Trang – Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. IX. Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình Có 01 Giải A, 02 Giải B, 04 Giải C và 03 Giải Khuyến khích 01 Giải A: Tác phẩm: Hành trình thống nhất của nhóm tác giả Ngô Trường Sơn, Nguyễn Đức Đệ, Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Tuấn Việt, Vũ Đức Hanh, Trần Huy Thành – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 02 Giải B: 1. Tác phẩm: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm hình của nước của nhóm tác giả Đỗ Đức Hoàng, Khương Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Việt, Lê Quốc Quý, Nguyễn Hoàng Hiền, Phạm Tuấn Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 2. Tác phẩm: 5 không và 1 có của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Khanh, Đào Quang Tuê, Nguyễn Dương Khôi, Nguyễn Chí Thanh – Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 04 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ: Chính nghĩa Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Kim Tôn, Đặng Bảo Trung, Bùi Chí Trung, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hà Tiệp, Vũ Thị Phương Nguyên, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hoàng Khôi, Dương Tiến Đạt – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Chiến dịch mùa Xuân – Hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sỹ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện – Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 3. Tác phẩm: Sự kì diệu của lá gan của nhóm tác giả Trịnh Tùng Lâm, Phan Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Thu Hương, Hà Bảo Khanh, Nguyễn Đức Duy, Trương Minh Hoàng, Phạm Hồng Vũ, Trần Quang Hân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Bùi Lê Anh – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội. 4. Tác phẩm: Loạt 2 bài: Nơi bờ vai hóa thành bầu trời của nhóm tác giả Phí Quốc Thuyên, Nguyễn Đức Đệ, Hoàng Kim Dịu, Bùi Minh Hiệp, Nguyễn Tuấn Việt – Chi hội Nhà báo Báo Phụ nữ Việt Nam. 03 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang, Trần Thị Hồng Khương – Báo và Phát thanh, truyền hình Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk. 2. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Nắng biên thùy của nhóm tác giả Ngô Thị Dung (Ngô Dung), Nguyễn Khoa Mạnh Tùng (Mạnh Tùng), Hoàng Văn Tuyến (Hoàng Tuyến) – Báo và Phát thanh, truyền hình Lạng Sơn, Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn. 3. Tác phẩm: Cùng nhau bước đi, chạm tay đến ước mơ của nhóm tác giả Lê Trường Giang, Lý Hùng Cường, Phạm Xuân Anh, Nguyễn Tuấn Nam, Phạm Ngọc Dương, Phạm Ngọc Bằng, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Văn Minh, Trần Kim Tiến – Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) Có 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C và 04 giải Khuyến khích. 01 Giải A: Tác phẩm: Kiến thiết không gian bảo tồn: Mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 03 Giải B: 1. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Chuyển đổi số trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Cẩm Văn (Cẩm Văn), Trần Văn Vương (Văn Vương), Lê Trung Kiên (Lê Kiên), Nguyễn Văn Phương (Nguyễn Phương), Nguyễn Văn Thắng (Văn Thắng) – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động. 2. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Vạch trần truyền thông thù địch – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Trần Văn Quốc, Quách Hà Đương, Nguyễn Thị Hường – Báo Nhà báo và Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 3. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Nghị quyết 66-NQ/TW – Trái tim của các nghị quyết “trụ cột”, nền tảng kiến tạo hệ thống pháp luật hiện đại của nhóm tác giả Nguyễn Lệ Thủy (Thanh Hà), Dương Thị Hải Yến (Vi Hoa), Thiều Thị Anh Thơ (Chi An), Trần Trung Hiếu (Trung Hiếu), Nguyễn Duy Thông (Duy Thông) – Báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội. 05 Giải C: 1. Tác phẩm Loạt 5 bài: Sắp xếp giang sơn, kiến tạo động lực phát triển quốc gia của nhóm tác giả Kiều Thanh Hương, Vân Phương, Thu Trang, Trường Trinh, Bình Thắng – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 2. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Tấm khiên của công dân số của tác giả Hoàng Thị Hương (Hoàng Hương) – Báo Văn Hóa, Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương của nhóm tác giả Nguyễn Văn Dũng (Trường Phong), Kiều Anh Tú – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong. 4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Tinh gọn bộ máy – tạo nền tảng để bứt phá của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hình (Nguyễn Hình), Vũ Thị Minh Hương (Minh Hương), Nguyễn Thị Thu Thủy (Thu Thủy), Nguyễn Thị Quỳnh Lưu (Quỳnh Lưu), Dương Việt Hùng – Báo và Phát thanh, truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. 5. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đã đến lúc cần cuộc cải cách về thuế của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Sâm (Hồng Sâm), Hoàng Thị Thu Trang (Thu Trang), Nguyễn Sĩ Dũng (Sĩ Dũng) – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Chính phủ. 04 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Đô thị di sản & tầm nhìn thích ứng biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh (Kim Oanh), Ngô Phú Giang (Tuệ Ninh), Lê Xuân Thọ (Lê Thọ), Phan Hoàng Thành (Phan Thành), Nguyễn Bạch Minh Châu (Bạch Châu) – Báo và Phát thanh, truyền hình Huế, Hội Nhà báo Thành phố Huế. 2. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc UBTWMTTQ Việt Nam của nhóm tác giả Bùi Hoàng Yến (Lê Ái), Lai Vũ Mạnh (Anh Vũ), Đào Thị Phương Thanh (Phương Thanh), Nguyễn Tiến Đạt (Trung Quân) – Chi hội Nhà báo Báo Đại đoàn kết. 3. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của nhóm tác giả Hà Nam Thắng, Đoàn Đức Phương, Ngô Châu Giang, Lê Chí Công – Tạp chí Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an. 4. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế của nhóm tác giả Lê Cao Thắng, Bùi Hoài Sơn, Ngô Văn Khiêm, Trần Trung Hiếu, Phạm Trường Giang – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động Đoàn thể. XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử) Có 01 giải A, 02 giải B, 05 giải C và 04 Giải Khuyến khích 01 Giải A: Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: “Phù phép” rau trôi nổi vào bữa ăn học đường của nhóm tác giả Đinh Thùy Linh, Nguyễn Thanh Xuân, Võ Hồng Nhân, Lê Minh Tiến, Trần Hữu Anh – Báo Điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 02 Giải B: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Đội quân không lùi bước trong vùng động đất Myanmar của nhóm tác giả Trần Thành Đạt, Trần Sơn Bách, Phùng Thu Trang – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Bình dân học vụ số - Hành trình khai trí của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hương, Đào Thị Cảnh, Vũ Thị Nụ, Trần Chí Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuân – Báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội. 05 Giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Nguyễn Nhật Tiến – Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Tìm lời giải cho ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội của nhóm tác giả Lê Thị Hồng Vân, Vũ Thùy Linh, Trương Thị Bích Ngọc, Phạm Trà, Lê Thị Minh Thu – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: 15 năm hành trình SALA của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yến, Ngô Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương – Báo Thể thao và Văn hóa, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Ngăn chặn các thủ đoạn trục lợi nhà ở xã hội: Giữ nghiêm kỷ cương chính sách an ninh của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tùng, Ngô Văn Cường, Bùi Thị Diệu Thơm, Đinh Xuân Hiệp, Phùng Ngọc Minh – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động. 5. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Chiến thắng Ung thư của nhóm tác giả Bùi Cao Kỳ Duyên (Kỳ Duyên), Bùi Thị Phương (Phương Lâm), Lê Thị Bích Huệ (Bích Huệ) – Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri thức. 04 Giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Văn nghệ sĩ với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc của nhóm tác giả Trần Hoàng Hoàng, Bùi Thị Mai Hương, Trần Thị Hoài, Lê Thị Quỳnh Oanh, Lương Hà Thanh – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân. 2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Tòa án chủ động, quyết tâm cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” IUU của tác giả Tạ Anh Tuấn (Tâm Phúc) – Chi hội Nhà báo Báo Công lý. 3. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Cạm bẫy ma túy bủa vây giới trẻ của nhóm tác giả Đồng Hải Hằng (Nguyệt Anh), Thân Thị Mai Linh Lan (Duy Phương) – Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. 4. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Những người giữ lớp nơi đại ngàn của tác giả Nguyễn Minh Thịnh – Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc Bộ, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. XII. Giải Báo chí đa phương tiện Có 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 03 giải Khuyến khích 01 giải A: Tác phẩm: Chuyên trang Báo chí cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam của Ban Nhân Dân điện tử, Ban Công nghệ, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Cơ quan đại diện miền Trung – Tây Nguyên, Cơ quan đại diện miền Nam – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. 01 giải B: Loạt 4 bài: Giải mã “sợi chỉ đỏ” và DNA người chiến sỹ Công an nhân dân của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đình Đoàn Bổng (Đoàn Bổng), Nguyễn Thị Ngọc Trang (Ngọc Trang), Trần Thị Huệ (Trần Huệ), Nguyễn Trần Đình Thành (Đình Hiếu), Trần Thị Mỹ Hòa (Mỹ Hòa), Trần Nghi Phú, Trình Quốc Hưng (Quốc Hưng), Hồ Thị Nhụy (Y Nhụy) – Chi hội Nhà báo Báo VietNamNet. 03 giải C: 1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Tự chủ vũ khí giữ nước – Khát vọng Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải (Hồng Hải), Vũ Phúc Thắng (Phúc Thắng, Hoàng Lan), Tô Minh Ngọc (Tô Ngọc), Nguyễn Chí Hòa (Sơn Bình), Nguyễn Thị Kim Nhạn – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân và Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 2. Tác phẩm: Nhìn lại 2025 của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lâm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Đắc Hiến, Vũ Trung Kiên – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Tổng tiến công buôn lậu, hàng giả trên toàn quốc, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực – không có vùng cấm, không có ngoại lệ của nhóm tác giả Bùi Thị Diệu Thơm, Trịnh Tùng Giang, Ngô Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Vũ Linh – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động. 03 giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm: Những hình ảnh không thể quên ngày 30/4/2025 của nhóm tác giả Bùi Phan Nhật (Phan Nhật), Đặng Văn Nguyện (Văn Nguyện), Hoàng Trung Nam (Nam Hàn), Dương Xuân Thanh (Xuân Thanh), Dương Quang Thông (Quang Thông), Bùi Thị Phương (Phương Lâm) – Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri thức. 2. Tác phẩm: Bài báo dữ liệu: Toàn cảnh Việt Nam hôm nay của nhóm tác giả Lê Đình Tuyển (Đình Tuyển), Lê Văn Hiệp (Lê Hiệp), Liêu Hữu Tài, Lâm Tân Nhựt, Hoàng Ngọc Thiên Ý – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên. 3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: “Cua biển” vươn khơi của nhóm tác giả Trần Loan Phương (Loan Phương), Trương Việt Mỹ (Việt Mỹ) – Báo và Phát thanh, truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau. XIII. Giải Báo chí sáng tạo Có 01 giải A, 01 Giải B và 01 giải C 01 giải A: Tác phẩm: Đi cùng diễu binh của nhóm tác giả Trần Việt Hoàng, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Tiến Tú, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Diệu, Trần Bình An, Nguyễn Đoàn Hiệp, Phạm Thị Chín Dịu, Võ Bảo Ngọc, Hoàng Trọng Quân – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 01 giải B: Tác phẩm: Loạt 3 bài: 80 năm Quốc khánh của nhóm tác giả Lê Đức Hùng (Đức Hùng), Nguyễn Ngọc Tâm Thảo (Tâm Thảo), Lê Nguyễn Đăng Nguyên (Đăng Nguyên), Lê Thanh Danh (Thanh Danh), Hoàng Duy Khánh (Khánh Hoàng), Đặng Hoàng Thanh (Thanh Hạ), Lê Đinh Tùng (Tùng Đinh), Võ Ngọc Thạnh (Võ Thạnh), Vũ Viết Tuân (Vũ Tuân) – Chi hội Nhà báo Báo điện tử VnExpress. 01 giải C: Tác phẩm: Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt: Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm – Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng của nhóm tác giả Nguyễn Chiến Dũng (Chiến Dũng), Võ Minh Phong (Kiều Phong), Trần Thị Hồng Vân (Hồng Vân), Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dân (Tuyết Dân), Lê Thị Hữu Vi (Hữu Vi), Trần Thụy Phương Quyên (Thụy Quyên) – Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh./.