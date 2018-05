Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII rộn rã trước giờ G

Diễn ra tại TP. Vinh (Nghệ An) từ ngày 3 - 5/5, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh Nghệ An tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho Lễ khai mạc vào tối 3/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Với chủ đề "Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế", LHPT năm nay là có sự tham gia của tất cả 63 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của VOV; Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình và Điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh - Thiếu nhi. LHPT nhận được 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại tham gia dự thi bao gồm: chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh. Để tuyên truyền, quảng bá cũng như chào đón các đoàn về tham dự Liên hoan... BTC đã cho treo băng rôn khắp các con phố xung quanh những nơi diễn ra sự kiện tại thành phố Vinh. Không khí tại các tuyến phố này dường như cũng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn... Theo BTC, Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới. Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An - nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và chương trình nghệ thuật "Về Làng Sen", công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Phía trong sân khấu chính, BTC đang chỉnh trang lại các thiết bị âm thanh, ánh sáng... Những hạng mục cuối cùng đang được lắp đặt. Hoa sen bố trí xung quanh sân khấu sẽ là hình ảnh trọng tâm của đêm khai mạc. Các hàng ghế được lau dọn kỹ lưỡng trước khi để đón tiếp các đại biểu tham dự Liên hoan. Bên cạnh Lễ khai mạc, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng sẽ là nơi diễn ra Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải cũng như là chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen”. Cùng với đó, trong khuôn khổ diễn ra Liên hoan còn có các hoạt động như triển lãm, hội thảo...liên quan đến phát thanh, truyền hình. Trong sáng nay (2/5), cuộc thi Phát thanh trực tiếp đã bắt đầu diễn ra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An. Các chương trình dự thi đã phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước nói chung và của các địa phương nói riêng. Với cách thể hiện sinh động, sáng tạo và phong phú, các chương trình dự thi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị. Không chỉ là phát thanh đơn thuần mà với ứng dụng công nghệ cũng như tiến bộ khoa học, kỹ thuật các tác phẩm dự thi còn được truyền tải trực tiếp lên mạng xã hội để tăng tính tương tác cũng như lan tỏa. Qua đó thể hiện được sự đa dạng các loại hình truyền thông đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Diễn ra tại TP. Vinh (Nghệ An) từ ngày 3 - 5/5, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh Nghệ An tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho Lễ khai mạc vào tối 3/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Với chủ đề "Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế", LHPT năm nay là có sự tham gia của tất cả 63 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của VOV; Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình và Điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh - Thiếu nhi. LHPT nhận được 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại tham gia dự thi bao gồm: chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh. Để tuyên truyền, quảng bá cũng như chào đón các đoàn về tham dự Liên hoan... BTC đã cho treo băng rôn khắp các con phố xung quanh những nơi diễn ra sự kiện tại thành phố Vinh. Không khí tại các tuyến phố này dường như cũng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn... Theo BTC, Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới. Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An - nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và chương trình nghệ thuật "Về Làng Sen", công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Phía trong sân khấu chính, BTC đang chỉnh trang lại các thiết bị âm thanh, ánh sáng... Những hạng mục cuối cùng đang được lắp đặt. Hoa sen bố trí xung quanh sân khấu sẽ là hình ảnh trọng tâm của đêm khai mạc. Các hàng ghế được lau dọn kỹ lưỡng trước khi để đón tiếp các đại biểu tham dự Liên hoan. Bên cạnh Lễ khai mạc, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng sẽ là nơi diễn ra Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải cũng như là chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen”. Cùng với đó, trong khuôn khổ diễn ra Liên hoan còn có các hoạt động như triển lãm, hội thảo...liên quan đến phát thanh, truyền hình. Trong sáng nay (2/5), cuộc thi Phát thanh trực tiếp đã bắt đầu diễn ra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An. Các chương trình dự thi đã phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước nói chung và của các địa phương nói riêng. Với cách thể hiện sinh động, sáng tạo và phong phú, các chương trình dự thi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị. Không chỉ là phát thanh đơn thuần mà với ứng dụng công nghệ cũng như tiến bộ khoa học, kỹ thuật các tác phẩm dự thi còn được truyền tải trực tiếp lên mạng xã hội để tăng tính tương tác cũng như lan tỏa. Qua đó thể hiện được sự đa dạng các loại hình truyền thông đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.