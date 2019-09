Tối 9/9, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an Nhân dân lần thứ XII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm dự khai mạc liên hoan.

Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ khai mạc liên hoan.

Liên hoan lần này có 77 đoàn với hơn 400 đại biểu của công an các tỉnh, thành phố; các Cục, Bộ Tư lệnh, Học viện, Trường Công an nhân dân và các đoàn khách mời, gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam; Kênh Truyền hình Du lịch; Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, Điện ảnh- Truyền hình Bộ đội Biên phòng...

Trong số 519 tác phẩm dự thi tại liên hoan, có 219 tác phẩm truyền hình, 165 tác phẩm báo chí phát thanh; 135 tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục an ninh. Tại liên hoan 69 thí sinh dự thi nội dung phát thanh viên, dẫn chương trình.

Ban tổ chức sẽ trao Huy chương vàng, Huy chương bạc, bằng khen của Chủ tịch Liên hoan cho các chương trình, tác phẩm truyền hình, tác phẩm phát thanh đoạt giải. Giải A, giải B, giải C sẽ trao cho phần thi người dẫn chương trình, phát thanh viên.

Trao cờ lưu niệm và kỷ niệm chương các đoàn tham gia liên hoan.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Điểm mới của liên hoan lần này là Bộ Công an tổ chức Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân, cùng với Liên hoan Phát thanh công an Nhân dân nhằm động viên, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo chí Công an Nhân dân trong cả nước cùng đồng nghiệp ngoài Công an có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình, phát thanh… góp phần đưa các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng tốt hơn./.