Liên tiếp xảy ra cháy tại Hải Phòng

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2/9, người dân xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng phát hiện vụ cháy tại bãi phế liệu ô tô cũ hỏng ở khu vực Cầu Sẽ thuộc địa bàn xã Mỹ Đức. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an huyện An Lão khẩn trương dập lửa và nhanh chóng khống chế được đám cháy. Ban đầu xác định, diện tích cháy khoảng 80m2; vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy ngôi nhà sàn bằng gỗ tại chân cầu Giá

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân và thống thiệt hại do vụ cháy.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1/9, một vụ cháy cũng xảy ra tại ngôi nhà sàn bằng gỗ tại chân Cầu Giá, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ngôi nhà 2 tầng diện tích khoảng 100m2, mái phía trong lợp ngói, bên ngoài lợp tôn. Khu vực khuôn viên xảy ra cháy đã bị bỏ hoang nhiều năm, đã cắt điện hoàn toàn và không có người sử dụng. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Công an huyện Thuỷ Nguyên điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường phối hợp các lực lượng, tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ban đầu xác định, đám cháy không thiệt hại về người nhưng căn nhà bằng gỗ đã hư hỏng hoàn toàn. Công an huyện Thuỷ Nguyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cũng trong ngày 1/9, trên địa bàn xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, người dân sạc bình ắc quy, không cẩn thận khiến bình bị nổ; 2 người trong gia đình bị bỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.