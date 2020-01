Lo ngại virus corona, khách du lịch hủy tour Đà Nẵng, doanh nghiệp lao đao

Khách du lịch nước ngoài đến Đà Nẵng chủ yếu là Hàn Quốc và Trung Quốc, trong đó Hàn Quốc chiếm hơn một nửa tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng sụt giảm nghiêm trọng. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có buổi làm việc với các đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch chuyên khai thác thị trường khách Hàn Quốc để tháo gỡ khó khăn.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ đơn vị kinh doanh du lịch Hàn Quốc vượt qua khó khăn hiện nay.

Các công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch chuyên đưa đón khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng cho biết, gần 1 tuần từ qua, lượng khách du lịch từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung liên tục sụt giảm. Nhiều đơn vị lữ hành đã đặt khách sạn trước nhưng khách du lịch sợ lây bệnh nên đã hủy tour giữa chừng, trong khi các đơn vị lữ hành vẫn phải trả tiền khách sạn. Lâu nay, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng đông, trong khi nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Đà Nẵng đang có dịch khiến khách du lịch Hàn Quốc ngại đến Đà Nẵng.

Ông KimTea Min, đại diện Công ty Omega Tour, chuyên đưa khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng đề nghị thành phố Đà Nẵng sớm có văn bản chính thức về tình hình dịch bệnh, giúp các đơn vị du lịch có cơ sở giải thích rõ ràng cho du khách.

Ông KimTea Min nói: "Tôi được biết, Đà Nẵng hiện chưa có bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp nhưng trên mạng xã hội rất nhiều thông tin đồn đoán Đà Nẵng đang có dịch. Trong khi đó, ở Đà Nẵng khách Trung Quốc lại quá nhiều nên khách du lịch Hàn Quốc sợ không dám sang. Đề nghị thành phố sớm có văn bản chính thức về tình hình dịch bệnh. Doanh nghiệp chúng tôi thiệt hại rất nhiều vì khách huỷ tour đột ngột nhưng chúng tôi vẫn phải trả tiền khách sạn. Đề nghị thành phố can thiệp chia sẽ khó khăn, giảm chi phí hoặc không thu tiền phòng khi khách hủy tour".

Lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng làm việc với các đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch Hàn Quốc để tháo gỡ khó khăn.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan có thông báo chính thức về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Tới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo với sự tham dự của các đơn kinh doanh du lịch lớn nhất cả nước lấy ý kiến, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Ông Cao Trí Dũng cho biết thêm, đơn vị sẵn sàng làm cầu nối để hỗ trợ các đơn vị lữ hành Hàn Quốc phục hồi khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng.

Ông Dũng nói: "Với thiệt hai do các đoàn khách lo ngại dịch viêm phổi hủy chương trình đến Đà Nẵng, Hiệp hội sẽ là kênh đứng ra dàn xếp việc này. Hội làm việc với các đơn vị cung ứng dịch vụ, trong đó các hãng hàng không, khách sạn, điểm đến, nhà hàng để làm sao nhanh chóng có các gói kích cầu, các chính sách rất hấp dẫn kích thích nguồn khách quay trở lại Đà Nẵng. Làm sao hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng phục hồi thị trường khách Hàn Quốc, đây là thị trường khách lớn nhất của thành phố Đà Nẵng".

Các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch Hàn Quốc đề nghị thành phố Đà Nẵng sớm có văn bản chính thức về tình hình dịch bệnh

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, đến thời điểm này, tại thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona. Thành phố Đà Nẵng đang là điểm đến an toàn đối với khách du lịch. Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát khách nhập cảnh; sẽ hỗ trợ các doanh nhiệp lữ hành vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch.

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng tạm ngưng các chuyến bay đưa, đón khách từ vùng dịch đến Đà Nẵng và ngược lại.

Bà Hạnh cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn minh bạch thông tin về dịch bệnh nếu có. Khách du lịch Hàn Quốc liên tục hủy phòng và hủy gấp, chúng tôi cũng chia sẻ. Đây là trường hợp bất khả kháng, cả hai bên chúng ta đều không mong muốn. Do đó, 2 bên ngồi lại cùng hỗ trợ nhau trong trong điều kiện bất khả kháng này. Nếu có thắc mắc, điều gì chưa rõ xin vui lòng liên hệ chúng tôi để có hỗ trợ kịp thời"./.