Loạn giá trông xe tự phát, “chặt chém” khách ở phố đi bộ Hồ Gươm

3 tuần sau khi không gian đi bộ Hồ Gươm mở trở lại sau Tết Nguyên đán các tuyến phố xung quanh khu phố đi bộ các điểm trông giữ xe tự phát của người dân tại các tuyến phố Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Lương Văn Can – Hàng Hành… vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Đặc biệt, các điểm trông giữ xe này không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà còn thi nhau chặt chém khách gửi xe với giá trên trời. Điểm trông giữ xe Hàng Hành - Lương Văn Can chặt chém khách 30.000 đồng gửi xe.

Các khu vực xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm đã được cơ quan chức năng bố trí gần 80 điểm trông giữ xe để phục vụ phố đi bộ, thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu trông giữ xe của người dân, đặc biệt vào các buổi chiều tối. Do đó, tình trạng trông xe trái phép, “chặt chém” cũng đã trở thành quen thuộc với phố đi bộ.

Vé xe tự in ở điểm giữ xe phố Hàng Hành - Lương Văn Can.

Khảo sát của phóng viên vào chiều muộn 3 ngày cuối tuần, tình trạng vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng trông xe khá phổ biến. Tại điểm trông giữ xe trước vỉa hè số nhà 26 hàng, khách gửi xe sẽ được hỏi vào phố đi bộ hay vào cửa hàng điện thoại nếu vào khu đi bộ chơi sẽ bị thu mức giá 20.000 đồng xe. Đáng nói không chỉ giữ xe lấn chiếm vỉa hè trước cửa hàng điện thoại Viettel, chủ xe còn xếp xe tràn hàng 2 hàng 3 xuống lòng đường, thậm chí xe còn được xếp sau rào chắn ngăn cách phố đi bộ. Thế nhưng không hề có sự nhắc nhở của lực lượng quản lý.

Đi dọc theo tuyến phố Cầu Gỗ (đoạn từ phố Hồ Gươm ra) ra đến khu vực đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vỉa hè bị người dân lấn chiếm thành chỗ để xe, thậm chí ngay trước cửa Đảng ủy phường Hàng Bạc xe dựng hàng 3, người bộ hành phải đi dưới lòng đường. Khu vực này phía bên ngoài hàng rào ngăn cách với khu đi bộ trở thành một điểm cho hàng chục taxi đủ loại dừng đỗ đón khách gây ùn ứ giao thông.

Tại điểm giữ xe tuyến phố Lượng Văn Can – Hàng Hành (phường Hàng Trống) xe xếp hàng 3-4 dưới đường lòng đường chỉ nhận đến 11h thu tiền trước giá 30.000, khi khách có ý muốn để xe bên phía tòa nhà trung tâm văn thông tin hóa hóa Hồ Gươm để lên uống cà phê thì người đàn ông giữ xe nói rằng “để bên đấy một là mất xe, hai là công an bắt xe biết ngay”.

Xe dừng đỗ đón khách bên ngoài hàng rào khu vực đi bộ khu vực ngã 5 Hàng Đào.

Lãnh đạo một số phường thừa nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giữ xe gây lộn xộn chặt chém khách quanh Hồ Gươm vẫn còn diễn ra chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng khi lực lượng xuống xử lý thì chủ trông xe chối bỏ trách nhiệm mặc kệ khách tự lên nộp phạt xảy ra thường xuyên.

Trưởng công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Vũ Thế Cường cho biết khu vực Lương Văn Can – Hàng Hành có khoảng 5 - 6 hộ trông xe, trong số này có hộ chỉ trông nhỏ lẻ trước cửa nhà nhưng có hộ chiếm cả lòng đường để trông xe khi đông khách, với giá cả vào ngày lễ tết cao điểm 50.000 đồng/xe.

Lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết vướng mắc trong việc xử lý các điểm trông giữa xe tự phát trên địa bàn hiện nay do địa bàn phường giáp phố đi bộ trải dài từ ngã 5 Hàng Đào (khu vực đài phun nước) đến tận cửa công an quận (ngã tư Tràng Thi - Lê Thái Tổ) tuần tra bên trong phố đi bộ rộng nên lực lượng xử lý bãi xe khó. Một vướng mắc nữa những hộ nhận 2-3 xe trước cửa nhà chủ yếu giao dịch thỏa thuận mồm với nhau đến khi lực lượng xuống xử lý thu giữ về đồn thì người nhận trông bỏ xe luôn khách đến chứng minh là xe của họ thì chúng tôi chỉ xử lý phạt hành chính để xe không đúng nơi quy định.

Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Trống để giải quyết tình trạng trông xe tự phát, loạn giá cả chặt chém khách tại khu vực Lương Văn Can – Hàng Hành các công tác vận động tuyên truyền phối hợp giữa chính quyền và công an giáo dục người dân được thực hiện thường xuyên liên tục, trong đó yêu cầu những người trông giữ xe cam kết không tái phạm, thậm chí răn đe…

“Trước mắt chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra xử lý giải quyết tình trạng lộn xộn ở đây… Về lâu dài, chúng tôi đang xin ý kiến lãnh đạo để xuất thành lập một bãi xe tại đây giao cho đơn vị có chức năng trông giữ. Khi người dân thấy điểm trông giữ của công ty dịch vụ đúng giá quy định người ta sẽ vào gửi sẽ hạn chế được trông xe tự phát, thu không đúng giá như thế lực lượng quản lý địa bàn cũng đỡ vất vả”, Trưởng công an phường Hàng Trống cho biết.

Trên địa bàn phường có 18 điểm được cấp phép trông giữ phương tiện. Từ dịp Tết đến nay, lực lượng chức năng xử lý 5 trường hợp, mỗi trường hợp 3 triệu đồng, duy nhất một trường hợp điểm trông giữ phương tiện thuộc Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội phạt 25 triệu đồng về lỗi để xe quá diện tích. Tuy nhiên đến thời điểm này phía Công ty khai thác điểm đỗ vẫn chưa thi hành quyết đình xử phạt./.

