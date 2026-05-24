Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h30 cùng ngày đã làm 15 căn nhà dân tại ấp 2A, xã Phong Thạnh bị tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 150 triệu đồng.

Nhiều căn nhà dân tại xã Phong Thạnh bị tốc mái

Cũng trong chiều nay, mưa giông kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 34 căn nhà dân ở các khóm 19A, khóm 20, khóm 22 và khóm Phong Thạnh trên địa bàn phường Giá Rai. Nhiều tuyến đường giao thông trong phường cũng bị ảnh hưởng, cây xanh đổ ngã. Địa phương đang tiếp tục thống kê các thiệt hại, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Mưa giông kèm lốc xoáy còn làm thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, một số trụ điện, cây xanh đổ ngã, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân tại phường Láng Tròn và xã Vĩnh Phước (tỉnh Cà Mau). Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại.

Nhiều cây xanh đổ ngã (ảnh: Ban CHQS phường Giá Rai cung cấp)

Theo người dân ở các địa phương này, cơn lốc xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng sức gió mạnh, kèm mưa lớn khiến nhiều mái tôn bị cuốn bay, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Các hộ dân phải di chuyển đồ đạc, che chắn tạm để tránh mưa tiếp tục gây thiệt hại.

Lực lượng Quân sự, Công an xuống hiện trường phối hợp cùng người dân địa khắc phục hậu quả thiên tai (ảnh: Ban CHQS phường Giá Rai cung cấp)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Quân sự, Công an xuống hiện trường phối hợp cùng người dân địa hỗ trợ những hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê những thiệt hại do giông lốc để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng sớm ổn định cuộc sống.