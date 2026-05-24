  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cà Mau

Chủ Nhật, 21:17, 24/05/2026
VOV.VN - Chiều tối 24/5, thông tin từ xã Phong Thạnh và phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại, nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã...

Theo thông tin ban đầu, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h30 cùng ngày đã làm 15 căn nhà dân tại ấp 2A, xã Phong Thạnh bị tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 150 triệu đồng.

Nhiều căn nhà dân tại xã Phong Thạnh bị tốc mái

Cũng trong chiều nay, mưa giông kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 34 căn nhà dân ở các khóm 19A, khóm 20, khóm 22 và khóm Phong Thạnh trên địa bàn phường Giá Rai. Nhiều tuyến đường giao thông trong phường cũng bị ảnh hưởng, cây xanh đổ ngã. Địa phương đang tiếp tục thống kê các thiệt hại, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Mưa giông kèm lốc xoáy còn làm thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, một số trụ điện, cây xanh đổ ngã, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân tại phường Láng Tròn và xã Vĩnh Phước (tỉnh Cà Mau). Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại.

Nhiều cây xanh đổ ngã (ảnh: Ban CHQS phường Giá Rai cung cấp)
Theo người dân ở các địa phương này, cơn lốc xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng sức gió mạnh, kèm mưa lớn khiến nhiều mái tôn bị cuốn bay, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Các hộ dân phải di chuyển đồ đạc, che chắn tạm để tránh mưa tiếp tục gây thiệt hại.

Lực lượng Quân sự, Công an xuống hiện trường phối hợp cùng người dân địa khắc phục hậu quả thiên tai (ảnh: Ban CHQS phường Giá Rai cung cấp)
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Quân sự, Công an xuống hiện trường phối hợp cùng người dân địa hỗ trợ những hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê những thiệt hại do giông lốc để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng sớm ổn định cuộc sống.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Lốc xoáy cà mau mưa giông
Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái 116 nhà dân ở Ba Vì

