Lốc xoáy làm hư hỏng 6 nhà ở Vịnh Xuân Đài, Đắk Lắk
VOV.VN - Lốc xoáy ở vịnh Xuân Đài, Đắk Lắk chiều 29/11 làm hư hỏng 6 căn nhà, ảnh hưởng một số lồng bè nuôi thủy sản. Lực lượng quân sự địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời các hộ bị ảnh hưởng nặng đến nơi an toàn.
Khoảng 17h ngày 29/11, lốc xoáy kèm gió giật mạnh xảy ra tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, làm hư hỏng 6 căn nhà và ảnh hưởng đến một số lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài. Vụ việc không gây thiệt hại về người.
Trong đó, 3 căn nhà bị tốc mái che phía trước. Một số nhà bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu phố Tân Thạnh.
Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Đài đã huy động lực lượng dân quân cơ động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục nhà cửa, bảo đảm an toàn. Hai hộ bị ảnh hưởng nặng nhất được di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong tối cùng ngày.
Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp rà soát, đánh giá thiệt hại, dự kiến tổ chức đoàn thẩm định vào sáng 30/11 để xem xét phương án hỗ trợ người dân theo quy định.