Khoảng 17h ngày 29/11, lốc xoáy kèm gió giật mạnh xảy ra tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, làm hư hỏng 6 căn nhà và ảnh hưởng đến một số lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy làm hư hỏng 6 nhà dân và ảnh hưởng đến một số lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài. (Ảnh: Ban CHQS phường Xuân Đài)

Trong đó, 3 căn nhà bị tốc mái che phía trước. Một số nhà bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu phố Tân Thạnh.

Ban CHQS phường Xuân Đài đã huy động lực lượng dân quân cơ động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân. (Ảnh: Ban CHQS phường Xuân Đài)

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Đài đã huy động lực lượng dân quân cơ động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục nhà cửa, bảo đảm an toàn. Hai hộ bị ảnh hưởng nặng nhất được di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong tối cùng ngày.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản, lượng thực. (Ảnh: Ban CHQS phường Xuân Đài)

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp rà soát, đánh giá thiệt hại, dự kiến tổ chức đoàn thẩm định vào sáng 30/11 để xem xét phương án hỗ trợ người dân theo quy định.

Clip: Lốc xoáy tại Vịnh Xuân Đài, Đắk Lắk. (Clip: Người dân địa phương)