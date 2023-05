Lời chúc "Chuyến đi an toàn" cho người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Sau dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, từ sáng sớm nay (3/5) hàng ngàn người lao động quê ở Cao Bằng bắt đầu quay trở lại các khu công nghiệp, các thành phố lớn để làm việc, học tập.

Công an tỉnh Cao Bằng phát miễn phí hàng trăm suất quà gồm sữa tươi, bánh quy, bánh mỳ, nước lọc... cho người dân trên đường quay về nơi làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Lễ kèm lời chúc "chuyến đi an toàn"

Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện điều tiết, phân luồng giao thông ở những khu vực có tình hình giao thông phức tạp, khu vực thường xảy ra các vụ việc mất an toàn giao thông.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là vi phạm đến nồng độ cồn, tại khu vực Km71 Quốc lộ 4A, Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức phát miễn phí hàng trăm suất quà gồm sữa tươi, bánh quy, bánh mỳ, nước lọc... cho người đi đường kèm lời chúc "chuyến đi an toàn". Đây chủ yếu là các công nhân làm việc ở các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội./.