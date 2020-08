Lợi dụng dịch Covid-19, giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng

Cơ quan này cũng phát Thông báo cảnh báo về tình trạng lợi dụng việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, do đó người dân không trực tiếp đến ngân hàng mà thực hiện giao dịch trên các ứng dụng online do ngân hàng phát hành. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua các giao dịch online có chiều hướng gia tăng.

Qua công tác phòng ngừa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo qua điện thoại thuê bao khách hàng đang sử dụng đã trúng thưởng một sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng, xe máy và nhiều phần quà có giá trị khác.

Sau đó, đối tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân (tên đăng nhập, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP) vào website giả mạo có giao diện giống với website của các nhà mạng, ngân hàng do đối tượng lập ra. Đối tượng đề nghị cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội Facebook và ứng dụng chat Zalo...; không nhập thông tin cá nhân vào các địa chỉ website không tin cậy. Khi có cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ về các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, nợ cước viễn thông, người dân cần liên hệ hoặc trực tiếp đến để xác minh nội dung.

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Công an tỉnh xác định trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 này, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch online có chiều hướng gia tăng, có dấu hiện diễn biến phức tạp. Với phương thức đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo qua điện thoại, thuê bao khách hàng đang sử dụng trúng thưởng. Công an tỉnh cảnh báo để tránh trường hợp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 mình sử dụng mạng Online thực hiện giao dịch phải chú ý cẩn thận”./.