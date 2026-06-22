Lời giải cho đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Bích Ngọc, Tham tán của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác.

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc hiện là Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó khoa học công nghệ là lĩnh vực hợp tác ưu tiên hàng đầu.

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc, Tham tán của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, việc hợp tác đào tạo sẽ góp phần vào việc truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 toàn cầu về nghiên cứu phát triển và đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về công nghệ AI vào năm 2035. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực mũi nhọn này sẽ giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Theo bà Đỗ Thị Bích Ngọc, mô hình liên kết chặt chẽ giữa học thuật, nghiên cứu và công nghiệp của Hàn Quốc chính là điều Việt Nam đang cần. Đại học Hoseo được biết đến là cơ sở đào tạo dẫn đầu về kỹ thuật và các xu hướng khởi nghiệp. Sự hợp tác này không chỉ hỗ trợ, trao đổi về chuyên môn mà còn truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ, từ đó giúp Việt Nam có thêm chiến lược đầu tư đào tạo bài bản dựa trên kinh nghiệm từ Hàn Quốc.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoseo, bà Sung Eun Hyun phát biểu tại buổi lễ

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc chia sẻ: “Việt Nam có một đội ngũ nhân lực trẻ. Tại các trường đại học, việc tuyển sinh nhân lực cho ngành này cũng bắt đầu được chú ý. Với sự thông minh, chăm chỉ của người Việt Nam, tôi hy vọng cùng với cách tiếp cận đào tạo, học tập từ các nước có thế mạnh, nguồn nhân lực Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành mũi nhọn này”.

Về phía Đại học Hoseo, Phó Hiệu trưởng Sung Eun Hyun khẳng định, đây sẽ là khởi đầu cho hành trình hợp tác giáo dục lâu dài, cùng hướng tới sự phát triển của thế hệ trẻ.

Đại học Hoseo ký kết với 4 trường đại học, cao đẳng của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao về bán dẫn và AI

Sự kiện hợp tác giữa Đại học Hoseo với 4 trường của Việt Nam gồm: Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với bài toán khát nhân lực công nghệ cao.

Theo thống kê từ Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, cả nước hiện mới có khoảng 5.600 kỹ sư vi mạch bán dẫn. Con số này chỉ bằng khoảng 1/9 so với mục tiêu chiến lược quốc gia là đào tạo và cung ứng ít nhất 50.000 kỹ sư bán dẫn chất lượng cao đến năm 2030.

Bên cạnh đó, sự đổ bộ của các tập đoàn công nghệ lớn vào nước ta đang kéo theo nhu cầu cấp thiết về nhân sự, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao về bán dẫn.