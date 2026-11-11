Lời kể về thảm cảnh của một thanh niên tin giấc mơ "việc nhẹ lương cao"

Cuối năm 2024, gia cảnh túng thiếu nên anh H.N.P. (23 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) lên mạng xã hội tìm việc làm. Những lời chào mời hấp dẫn về công việc máy tính tại Campuchia với mức thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng nhanh chóng làm chàng thanh niên xiêu lòng.

Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận nạn nhân của tội phạm mua bán người trở về địa phương (Ảnh: Hữu Đệ)

Anh vượt biên trái phép qua biên giới, với hy vọng đổi đời và cải thiện kinh tế gia đình. Thế nhưng, vừa đặt chân qua biên giới, giấc mơ lập tức biến thành cơn ác mộng.

Anh P. bị đưa thẳng vào một cơ sở lừa đảo trực tuyến bị giám sát chặt chẽ. Tại đây, mỗi ngày anh và nhiều người khác bị cưỡng ép làm việc từ 14-16 giờ để dàn dựng các kịch bản chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người nào không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn, hình phạt là đòn roi, đói khát và lời đe dọa bán sang các ổ lừa đảo khác nếu gia đình không nộp số tiền chuộc lên đến trăm triệu đồng.

Đầu năm 2026, nhờ sự phối hợp giải cứu của lực lượng chức năng Việt Nam và nước sở tại, anh P. cùng nhiều công dân mới thoát khỏi "sào huyệt" lừa đảo, trở về nước an toàn. Những ngày đầu trở về quê nhà sau hơn một năm giam lỏng, anh luôn sống trong hoảng sợ, mất ngủ, khép kín và tự ti khi tiếp xúc với xung quanh.

Cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau xác minh thông tin các nạn sau khi được giải cứu từ cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” (Ảnh: Hữu Đệ).

Riêng trong năm 2026, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận hơn 100 người bị trục xuất từ nước ngoài về nước. Lực lượng công an không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương giúp đỡ nạn nhân vượt qua khủng hoảng.

Như trường hợp của anh P., hiện đã được hỗ trợ vào làm việc tại một xưởng chế biến thủy sản ở địa phương với thu nhập ổn định khoảng 7 triệu đồng/tháng.

“Tôi may mắn về được với gia đình. Thật sự rất cảm ơn các lực lượng và những người đã giúp đỡ. Bản thân đang cố gắng để xây dựng lại cuộc sống. Đây thật sự là một bài học không thể quên. Mong là không ai lại bị lừa như tôi nữa”, anh P. chia sẻ.

Chiến dịch tuyên truyền, phòng chống tội phạm mua bán người được Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Văn phòng Bộ Công an tổ chức (Ảnh: Hữu Đệ)

Thượng tá Lê Thanh Hận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết giải cứu và đưa nạn nhân về nước mới chỉ là bước đầu. Sau những gì phải trải qua, nhiều người trở về trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần; không ít trường hợp mất giấy tờ tùy thân, không có việc làm, thiếu chỗ ở, gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là xác minh, tiếp nhận thông tin mà phải đánh giá đúng hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để có phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo cuộc sống về lâu dài.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả, Công an tỉnh Cà Mau cũng chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa. Trong đó, Chiến dịch tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2026 đã được đẩy mạnh và tập trung vào nhóm đối tượng học sinh, thanh thiếu niên từ 10-25 tuổi.