Long An chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách

Bắt tạm giam 2 nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm cô gái 21 tuổi ở Long An

VOV.VN - Chiều 9/6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 nghi phạm có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.