Lớp học đặc biệt nơi đảo xa của các chiến sỹ biên phòng TP HCM

Xa xôi cách trở với đất liền, do đó điều kiện được học tập của người dân Ấp đảo Thiềng Liềng thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM còn rất nhiều hạn chế. Thấu hiểu những khó khăn này, suốt 3 năm qua cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Thạnh An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM đã tổ chức và duy trì đều đặn lớp tin học tình thương cho học sinh và người dân nghèo tại đây. Sự hướng dẫn tận tình của những người thầy mang quân hàm xanh đã giúp dân nghèo trên đảo sử dụng thành thạo nhiều thiết bị công nghệ, tiếp cận được nhiều thông tin hữu ích để học tập và phục vụ cho sản xuất.

Em Trần Thị Thúy Hằng, học sinh tiểu học trên đảo cùng bạn bè tham gia lớp học đều đặn hơn 2 năm qua.

Ấp đảo Thiềng Liềng, thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ nằm cách trung tâm TP HCM hơn 70km đường bộ và di chuyển bằng đò thêm hơn 7km đường biển với hơn 1 giờ đồng hồ. Trên đảo, các hộ dân mưu sinh bằng nghề làm muối và đánh bắt nhỏ. Cuộc sống khó khăn, cách trở nên con em trên đảo cũng không được như các bạn bè cùng trang lứa ở đất liền.

3 năm trở lại đây, từ khi các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội biên phòng TP HCM tổ chức một lớp tin học công nghệ trên ấp đảo thì đời sống tinh thần của các em có nhiều thay đổi. Căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10m2 nhưng khi nào cũng ăm ắp tiếng cười. Với những em nhỏ của các gia đình nghèo bản xứ và một số địa phương lân cận, như: Tiền Giang, Bến Tre về đây làm thuê mưu sinh, lập nghiệp thì lớp học là nơi vui chơi cũng như chắp cánh ước mơ tiếp cận tri thức.

Học sinh trên đảo được những người thầy Bộ đội Biên phòng TPHCM chỉ dạy tận tình.

Em Trần Thị Thúy Hằng, học sinh tiểu học trên đảo đã tham gia lớp học này 2 năm qua cho biết, với em đây không chỉ là nơi bổ sung thêm kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ 2 của mình sau giờ học ở trường.

"Đến đây học vui và có thêm nhiều bạn bè. Thời gian rảnh rỗi thì em đến học, vừa học thầy, học bạn bè và được xem phim, vui chơi bằng máy vi tính", em Hằng cho biết thêm.



Do trên đảo Thiềng Liềng hầu như không có điểm vui chơi cho học sinh nên từ lâu, lớp học vi tính tình thương luôn được các em tìm đến vui chơi sau những giờ học trên lớp. Đặc biệt, trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, lớp học luôn mở cửa thường xuyên để đón các em đến học tập trực tuyến, giúp các em cập nhật kiến thức liên tục trong thời gian tạm nghỉ học không sang đảo Thạnh An hoặc lên đất liền.

Lớp học tin học tình thương cũng được nhiều người lớn tuổi trên đảo tìm đến để học và tra cứu thông tin.

Em Đào Duy Đông Ngọt, học sinh trường Trung học cơ sở Thạnh An nói: "Lúc nhỏ tụi em không ai biết internet, từ khi có lớp phổ cập tin học ở ấp Thiềng Liềng này thì những em nhỏ cũng như em đây đã thành thạo internet, và có thể cập nhật được nhiều thông tin ở ngoài xã hội. Em cũng thường đến đây để xem video clip trên youtube do các thầy dạy học rồi quay lại để em bổ sung thêm kiến thức".

Sau 3 năm hoạt động, đến nay đã có hơn 60 học viên tham gia lớp học. Không chỉ thu hút các em nhỏ, cả bà con diêm dân, ngư dân lớn tuổi cũng tình nguyện tham gia lớp học để học tập, sử dụng internet tìm hiểu thêm kinh nghiệm và đầu ra trong sản xuất. Đến nay phần lớn học viên, trong đó có một số là ngư dân, diêm dân trên đảo đã thông thạo vi tính; phần lớn số học viên đã hoàn thành phổ cập tin học do Trường Đại học Tài chính – Maketing TP HCM tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Trong những ngày tạm nghỉ học vì dịch Covid-19, lớp học tình thương này

luôn mở cửa đón con em trên đảo đến vui chơi, học tập trực tuyến.

Ông Trần Văn Bảy, người dân đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ bày tỏ: "Đối với người lớn lớp học này rất hữu ích. Ngày nay công nghệ thông tin cần cho cập nhật của mọi người. Không cập nhật thì chứng tỏ mình thua kém. Nếu lớp học này được mở thường xuyên như vầy, tạo điều kiện cho bà con đến như vậy là rất tốt".

Do cách trở sông nước và còn khó khăn về kinh tế nên những ngày đầu mở lớp chỉ có những thiết bị cũ kỹ. Tuy nhiên qua sự vận động và đóng góp của mạnh thường quân, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng TP HCM, chính quyền địa phương, đến nay lớp học được đầu tư hơn 15 bộ máy vi tính và laptop phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Ngoài ra, các “học viên” của lớp còn có chỗ học khang trang hơn với bàn ghế, đồ dùng dạy học, bàn ghế vi tính, thiết bị học anh văn...

Bằng tấm lòng của mình, những người đứng lớp là các chiến sỹ bộ đội biên phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, cố gắng duy trì lớp học đều đặn suốt nhiều năm qua. Làm sao giúp trẻ em nói riêng và người dân ấp đảo Thiềng Liềng trên đảo luôn được mở mang kiến thức tiến xa hơn trên con đường học vấn để trở về đóng góp xây dựng địa phương luôn là điều mong mỏi của những người thầy mang quân hàm xanh.

Trung úy Đặng Thanh Bình, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, TP HCM mong muốn: "Thường chúng tôi tổ chức lớp học cho các em vào 2 ngày Thứ 7 và Chủ nhật. Số lượng học sinh đã đông hơn tuy nhiên chỉ có 15 bộ máy tính nên hiện phải tổ chức thành nhiều ca học để các em đều học tiếp thu kiến thức. Rất mong muốn được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân tặng thêm máy vi tính để mở rộng quy mô lớp vi tính tình thương ở Thiềng Liềng".