Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, lũ trên sông Đồng Nai những ngày vừa qua đã làm 2 người chết, khoảng 5.000 tấn cá nuôi lồng bè chết hoặc thoát ra sông, gần 2.900 ha đất nông nghiệp bị ngập, thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.



Ghi nhận đến thời điểm này, mực nước sông Đồng Nai đã xuống thấp hơn 30 cm so với trưa ngày 10/8, nguyên nhân là do lượng mưa phía thượng nguồn sông Đồng Nai đã giảm và thủy điện Đồng Nai 5 ngừng xả tràn. Nước xuống, nhiều người bắt đầu trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Hiện đã có 415 trong tổng số 869 hộ di dời tránh lũ trong trở về nơi ở. Những hộ còn lại vẫn tiếp tục ở lại nơi tránh trú an toàn chờ nước rút.

Lũ lớn tại Đồng Nai gây thiệt hại nặng về tài sản, 2 người tử vong.

Chỉ trong 2 ngày, cơn lũ dữ trên sông Đồng Nai đã cuốn trôi 81 bè, 486 dèo cá nuôi trên sông của người dân. Ước tính trên 5.000 tấn cá đã bị chết hoặc thất thoát ra sông. Đây có thể coi là thiệt hại về tài sản nghiêm trọng nhất trong đợt lũ lần này.

Chỉ xuống dòng nước sông Đồng Nai đỏ quạch, ông Nguyễn Thanh Tùng (xã Phú Vinh, huyện Định Quán) cho biết, trận lũ vừa qua đã khiến gia đình ông trắng tay.

“Nước lên trở tay không kịp nên chỉ biết giao cho trời, chứ đâu trốn đi đâu. Thiệt hại giờ cũng đâu có biết được, người thì trăm tấn, hai trăm tấn, người thì năm sáu chục tấn, tùy theo nuôi ít nuôi nhiều” - ông Tùng nói.

Lũ lên quá nhanh, những lồng bè không chịu nổi, nhiều người cắn răng cắt dèo cho trôi ra sông hoặc rạch lưới cho cá thoát bớt ra ngoài nhằm cố cứu được phần nào hay phần đấy. Nhưng số cá còn lại trong dèo đa số cũng đều chết nổi do nước nhiều bùn, lại chảy xiết.

“Nước đặc quá, cá nó lội không nổi, nó sình mình rồi chết. Của tôi 4 dèo mà bỏ mất 3 dèo, bỏ hết rồi, nhưng số còn lại chắc cũng chết hết chứ như thế này đâu có sống được đâu” - ông Nguyễn Ngọc Châu (xã Phú Vinh, huyện Định Quán) cho biết.

Đáng lo ngại hơn, hiện cá nuôi trên sông Đồng Nai vẫn tiếp tục chết do nước sông chưa được cải thiện, vẫn đặc bùn.

Đồng Nai mất 5.000 tấn cá lồng bè sau lũ.

Trong khi đó, sau nhiều ngày tìm kiếm, đến trưa 11/8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Lâm (sinh năm 1961, quê tỉnh Bến Tre) bị nước lũ cuốn trôi khi đang cố giữ bè nuôi cá trên sông đoạn xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú vào ngày 8/8. Thi thể ông Lâm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra huyện Tân Phú còn có một người bị điện giật tử vong khi đang cố gắng sửa chữa hệ thống điện bị ngập nước.

Hiện chính quyền các huyện Tân Phú và Định Quán đang hỗ trợ người người dân sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

“Huyện và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão huyện đã chỉ đạo các xã, các ngành có liên quan hỗ trợ, đưa dân về để sớm ổn định cuộc sống. Nhưng vẫn yêu cầu bà con đề phòng, không được lơ là chủ quan, đề phòng nước có thể đột ngột dâng cao trở lại” - ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Quán nói.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết trong những ngày tới sẽ phối hợp với tỉnh Bình Phước, thủy điện Đồng Nai 5 để trao đổi thông tin, dự báo, cảnh báo, có phương án chủ động đối phó. Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân./.