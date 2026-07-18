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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài vào khoảng 7h sáng nay đã khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại lớn. Thông tin ban đầu, đến trưa nay xã Mường Than đã ghi nhận có 1 người bị thương, 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị vỡ, sập, cuốn trôi.
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Lũ ống cuồn cuộn đổ về Mường Than, Lai Châu khiến 3 người mất tích
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2026-07/tiktok_-l3-lu-ong-cuon-cuon-do-ve-lam-3-nguoi-mat-tich-o-lai-chau.m3u8
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