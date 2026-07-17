Mưa lớn trong nhiều giờ khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối đang cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Lũ ống đổ về tại đội 11, xã Mường Than

Theo ghi nhận, tại đội 9, đội 10 và 11 xã Mường Than, lũ ống từ trên núi đổ về các khu dân cư, tràn xuống đường và các khe, suối gây ngập nhà cửa và cuốn trôi nhiều tài sản.

Mưa lũ cũng khiến QL279 từ xã Mường Kim đi Mường Than bị sụt sạt rất nhiều điểm, các phương tiện không di chuyển qua được.

Mũ tại Mường Than.

Chính quyền các xã cùng các lực lượng đang bám nắm địa bàn để chỉ đạo công tác ứng phó, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển qua tuyến đường này, không đi qua ngầm tràn và tuyệt đối không ra suối vớt củi.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu