Lũ trên các sông ở Huế đang xuống, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Đợt mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nước sông dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường ven sông tại xã Quảng Điền và phường Kim Trà. Tại chợ Hương Cần, phường Kim Trà, nhiều khu vực ngập sâu từ 0,3-0,5m, tiểu thương khẩn trương di chuyển hàng hóa lên cao. Ở xã Lộc An, nước sông Truồi gây ngập một số tuyến đường và nhà dân tại thôn Hưng Bình. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập

Mưa lớn còn gây sạt lở bờ biển tại tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, với chiều dài khoảng 200m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các xã A Lưới 1 và A Lưới 3, xuất hiện 7 điểm đất đá tràn xuống mặt đường. Lực lượng quản lý đường bộ đã huy động máy móc thu dọn đất đá, khơi thông giao thông.

Nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập

Trong 24 giờ qua, lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã lên tới 584 mm, hồ chứa nước Thủy Yên đạt 308 mm. Dự báo từ nay đến hết ngày 12/11, khu vực đồng bằng có nơi mưa trên 100 mm, vùng núi có nơi trên 200 mm. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Nhiều khu vực thấp trũng ở thành phố Huế bị ngập

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết: “Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại những khu vực thấp trũng trong khu dân cư và các ngầm tràn. Các địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới, hạn chế người dân đi lại qua những khu vực nguy hiểm. Đối với tình trạng sạt lở, nhất là sạt lở bờ biển, các địa phương cũng đã nắm tình hình, triển khai lực lượng kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến và chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra”.