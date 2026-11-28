

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Gia Lai ngập cục bộ

Trong ngày 28/11, một số điểm ở khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, bị ngập cục bộ. Tại xã Ân Hảo, nước sông An Lão dâng, tràn qua các đoạn tỉnh lộ 629 thuộc thôn Vạn Hòa và Bình Hòa, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại phường Hoài Nhơn Bắc, mưa liên tục trong hai ngày, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm.

Lực lượng của phường Hoài Nhơn Bắc hỗ trợ người lớn tuổi đi sơ tán.

Đến sáng nay, nước đã tràn vào 29 nhà dân ở hai tổ dân phố Hoài Sơn Nam và Hoài Sơn. Lực lượng chức năng đã đưa 60 người thuộc 29 hộ đến nơi an toàn. Mưa lũ không gây thiệt hại về người, song cuốn trôi 200 con gia súc, gia cầm.

Ngập lụt cục bộ ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Các đoạn đường và cầu tràn trên các tuyến Hy Thế - Quy Thuận, Hy Tường - Hy Văn và Nghĩa trang Hoài Sơn - Phú Nông, thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, ngập sâu từ nửa mét đến một mét. Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc đã giăng dây, cắm biển cấm qua lại. Cả 5 hồ chứa trên địa bàn phường đều có nước qua tràn và đang điều tiết. Công an và dân quân phường lập chốt tại các khu vực hồ, đập, ngăn người và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm.

Gia Lai chủ động sơ tán dân và cảnh báo lũ trên sông An Lão

Ông Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã bố trí 15 tổ xung kích tại 15 tổ dân phố, tập trung hỗ trợ các hộ ở vùng trũng thấp ngay từ trước khi nước lên.

"Địa phương đã có chủ động từ trước. Mình biết là vùng trũng thấp, cho nên là chuẩn bị hết các điều kiện, kê hết tài sản rồi lên di chuyển bằng gia súc của người dân về nơi cao trú ngụ. Từ đầu giờ chiều tới giờ mưa tạm dừng, hạ lưu thông ra ra các sông rất là thông thoáng. Thời điểm này thì thuỷ triều không có lên, cho nên là nước thoát càng nhanh nữa", ông Trần Hữu Thảo cho biết.

Tới trưa 28/11, có 60 người thuộc 29 hộ ở Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai được sơ tán tới nơi ở an toàn.

Cùng với tính trạng ngập cục bộ, lũ trên sông An Lão tại trạm An Hòa, tỉnh Gia Lai đã vượt báo động 2, còn sông Kôn tại trạm Bình Nghi vượt báo động 1. Cơ quan chức năng cảnh báo ngập ở vùng trũng ven sông và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 32 xã, phường.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát từng hộ ở vùng nguy cơ cao, chủ động sơ tán dân, bảo đảm nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán và chốt chặn các tuyến đường mất an toàn; đồng thời khẩn trương khắc phục các vị trí hư hỏng tại đê Vân Hội, quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh và Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam.

Nhiều tuyến phố khu vực Quy Nhơn bị ngập cục bộ.