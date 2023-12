Lũ trên sông Bồ tại Thừa Thiên Huế đang lên có thể đạt đỉnh trên báo động 3

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-230mm, có nơi mưa to hơn như Tà Lương hơn 237mm, lưu vực Thủy điện Rào Trăng 3 là 245mm, đập Thủy điện Rào Trăng 4 hơn 254mm. Đến sáng nay (2/12), mực nước trên sông Bồ trên 4,38m, gây ngập nhiều khu dân cư vùng thấp trũng thấp, vùng hạ lưu sông Bồ huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà.

Một số khu dân cư ở vùng trũng hạ lưu sông Bồ bị ngập

Dự báo từ ngày 2 đến 3/12, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-190mm, có nơi trên 320mm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, rà soát phương án ứng phó mưa lũ đã được phê duyệt; kiểm tra phương án sơ tán dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Đồng thời, các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi mưa lũ, nhất là qua các ngầm, tràn để bảo đảm an toàn. Chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du...

Vùng thấp trũng ở hạ lưu sông Bồ bị ngập

Ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Đến sáng nay một số nơi thấp trũng ở hạ du sông Bồ, thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, huyện Quảng bị ngập.

“Các vùng thấp trũng do mưa lớn các trục đường bị ngập lụt, đặc biệt các khu dân cư ở vùng trũng, đường giao thông bị ngập lụt. Huyện chỉ đạo các xã tập trung phương án 4 tại chỗ, trong đó đặc biệt tuyên truyền bà con chuẩn bị các phương án ứng phó, Huyện đã chỉ đạo các xã vận động bà con khi nước lên là di dời đến các hộ cao ráo”- ông Bảo nói.