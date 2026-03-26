中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lửa rừng rực bao trùm khu nhà xưởng ở Hưng Yên

Thứ Năm, 16:15, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khu xưởng chứa mút xốp tại tỉnh Hưng Yên bốc cháy ngùn ngụt, lực lượng cứu hỏa đang triển khai các phương án không để cháy lan ra xung quanh.

Chiều 26/3, ông Nguyễn Minh Phúc, Chủ tịch UBND phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy khu nhà xưởng chứa mút xốp trên địa bàn.

Qua báo cáo, nguyên nhân bước đầu được xác định do chập điện dẫn tới cháy. Công ty xảy ra hỏa hoạn là doanh nghiệp có quy mô vừa phải trên địa bàn.

Xưởng chứa mút xốp trên địa bàn phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội chiều 26/3

Thời điểm lửa bùng phát, các công nhân kịp thoát ra ngoài nên ghi nhận ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện bên trong khu nhà xưởng

Do bên trong chứa nhiều mút xốp nên khói lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Đến 15h cùng ngày, khói lửa vẫn ngùn ngụt tại khu vực nhà xưởng này, lực lượng cứu hỏa đang triển khai các phương án không để cháy lan ra xung quanh.

Tại hiện trường, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp có thể do mái tôn khu nhà xưởng bị sập vì hỏa hoạn.

 
Tiến Thắng/VTC News
Tag: cháy lớn khu nhà xưởng hưng yên không chế đám cháy cứu hỏa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỏa hoạn nghiêm trọng ở Gia Lai khiến 2 cháu nhỏ tử vong
VOV.VN - Chiều 21/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Hỏa hoạn trong đêm ở Sơn La, 1 căn nhà sàn bị thiêu rụi
VOV.VN - Đêm qua rạng sáng 23/1, tại tiểu khu Mé Lìu, xã Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến căn nhà sàn của gia đình anh Lò Văn Tiểu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hỏa hoạn ở Đồng Nai lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong thương tâm
VOV.VN - Sáng 22/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng điện máy kết hợp nhà ở trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, Đồng Nai. Vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong thương tâm, người chồng bị thương nặng đang được cấp cứu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục