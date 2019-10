Lửa thiêu rụi hàng chục xe máy của công nhân xưởng may ở Thái Bình

Trưa nay (1/10), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty may Hoàng Hưng có địa chỉ tại xóm 6, xã Đông Minh. huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thiêu rụi hệ thống máy may cũng như hàng chục xe máy, xe đạp của công nhân công ty này.

Hiện trường vụ cháy ở công ty may Hoàng Hưng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt. Dù không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về vật chất là khá lớn.

Các nhân chứng cho biết, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của công ty vào giờ nghỉ trưa. Ngay lập tức những người phát hiện đám cháy đã báo động để các công nhân có mặt tại tầng 3 của tòa nhà thoát ra ngoài.

Trong khi chờ lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tới, công nhân của công ty cũng như người dân xung quanh đã nỗ lực dập lửa bằng các phương tiện sẵn có.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 1 giờ bùng phát. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy có khoảng 70 xe đạp, xe máy của công nhân bị lửa thiêu rụi. Hệ thống máy may của công ty cũng bị thiệt hại nặng. Rất may không có thiệt hại về người. 3 công nhân bị thương nhẹ do vụ cháy đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân của đám cháy đang được điều tra./.

Phía ngoài công ty Hoàng Hưng

Công nhân công ty Hoàng Hưng và người dân sống quanh khu vực đã nỗ lực dập lửa trong thời gian chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới.

Một số máy may được công nhân kịp thời đưa ra ngoài.