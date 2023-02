Lửa thiêu rụi xưởng sản xuất đế giày tại Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra chiều nay (19/2) tại xưởng sản xuất đế giày thuộc Công ty cổ phần Kim Long (trụ sở tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng). Ông Đặng Văn Học, bảo vệ Trường Cao đẳng Bách Nghệ, ngay sát cạnh Công ty Cổ phần Kim Long cho biết: "Tôi thấy khói đen từ phía bên công ty bay sang, nên cùng mọi người hô hoán. Trong công ty, mọi người cũng dùng nước dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy to quá nên cũng không dập được. Lúc ấy, xe cứu hỏa của Công an đến".

Đám cháy bùng phát chiều 19/2 tại tại xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long (trụ sở tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Kiến An điều động nhiều phương tiện, và lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Một số đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cũng trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ nhà xưởng rộng hàng ngàn m2, khói đen dày đặc

Do khu vực phát hỏa là xưởng sản xuất đế giày, nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Công an thành phố Hải Phòng đã điều động nhiều phương tiện và lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Do xưởng sản xuất đế giầy, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây sự cố mất điện tại một số khu vực trên địa bàn Hải Phòng; xưởng sản xuất rộng hàng ngàn m2 của Công ty Cổ phần Kim Long bị thiêu rụi.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê tài sản, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.