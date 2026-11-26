PV: Thưa ông, ngày 21/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2026 thay thế Luật Đất đai năm 2024. Đâu là tư duy đổi mới xuyên suốt trong lần sửa đổi này?

Ông Đào Trung Chính: Luật Đất đai năm 2026 được xây dựng theo hướng luật khung, gồm 13 chương, 112 điều, tập trung quy định những nguyên tắc và chính sách cơ bản về quản lý, sử dụng đất; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai

Đây là bước đổi mới trong tư duy lập pháp, nhằm vừa bảo đảm tính ổn định của chính sách đất đai, vừa tạo điều kiện để Chính phủ chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

So với Luật Đất đai năm 2024, luật mới có nhiều điểm thay đổi đáng chú ý, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, giá đất và xử lý tình trạng đầu cơ, găm giữ đất.

PV: Một trong những vấn đề được quan tâm là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật mới có thay đổi như thế nào để khắc phục tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, thưa ông?

Ông Đào Trung Chính: Luật Đất đai năm 2026 tổ chức lại hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tinh gọn. Theo đó, luật chỉ duy trì ba loại quy hoạch sử dụng đất gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh và cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không còn được lập độc lập. Thay vào đó, nhu cầu sử dụng đất được xem xét trong tổng thể định hướng phát triển của từng địa phương.

Đất đai là nguồn lực quan trọng để bố trí dân cư, phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng. Khi các nhu cầu này được xem xét trong cùng một quy hoạch, địa phương có cơ sở cân đối quỹ đất ngay từ khâu lựa chọn phương án phát triển, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch trên cùng địa bàn.

Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Quy hoạch trong thời gian tới, hướng đến tích hợp các quy hoạch trên cùng một địa bàn hành chính thành một quy hoạch thống nhất theo định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW.

PV: Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có những thay đổi đáng chú ý nào để bảo đảm quyền lợi của người dân?

Ông Đào Trung Chính: Điểm đổi mới quan trọng là chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo đó, ngay từ khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, địa phương phải tính đến cả nơi ở, việc làm và thu nhập của người dân sau khi bị thu hồi đất. Mục tiêu là bảo đảm người có đất ở bị thu hồi được cải thiện nơi ở, điều kiện sống và có sinh kế ổn định.

Luật cũng quy định chặt chẽ hơn việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước chỉ thu hồi đất khi dự án phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng và việc thu hồi đất là thật sự cần thiết. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định sự cần thiết phải thu hồi đất đối với từng trường hợp, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Về phương thức bồi thường, luật ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Tiếp đó là bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác hoặc bằng nhà ở nếu địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở tương ứng và người có đất thu hồi có nhu cầu. Bồi thường bằng tiền là phương thức sau cùng, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở.

Đáng chú ý, đối với đất ở, luật mở rộng phạm vi hoán đổi phần diện tích đất ở bị thu hồi. Người dân có thể hoán đổi sang phần đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp còn lại của chính thửa đất sau thu hồi hoặc một phần diện tích của thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

Một điểm mới khác là phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải tính cả kinh phí xây dựng khu tái định cư hoặc phần tái định cư dành cho người có đất thu hồi của dự án; đồng thời gắn với phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Đặc biệt, địa phương phải dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất 3 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, nhằm hỗ trợ người dân bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm.

PV: Với những trường hợp người dân đã nhận chuyển nhượng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, Luật Đất đai năm 2026 có cơ chế tháo gỡ như thế nào?

Ông Đào Trung Chính: Luật mới mở rộng diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Cụ thể, theo điểm e khoản 1 Điều 66, trường hợp nhận chuyển quyền trước ngày 1/8/2024, người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận nếu thửa đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ cùng khoản, đồng thời đáp ứng những điều kiện tương ứng.

Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận phải căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Chẳng hạn, đối với một số trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đã được sử dụng từ trước ngày 1/7/2014, người sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định, trong đó có những trường hợp phải đáp ứng điều kiện phù hợp với quy hoạch. Như vậy, luật đã tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những trường hợp người dân nhận chuyển quyền trên thực tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục, đồng thời vẫn đặt ra các điều kiện cụ thể để bảo đảm quản lý đất đai.

Ngoài ra, Điều 69 cũng quy định trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kéo dài. Nếu quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà vẫn còn diện tích chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của luật đối với phần diện tích đó.

PV: Cơ chế định giá đất là vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Luật mới thay đổi phương pháp xác định giá đất ra sao, thưa ông?

Ông Đào Trung Chính: Luật Đất đai năm 2026 có sự thay đổi đáng chú ý về cơ chế xác định giá đất và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu.

Theo đó, trách nhiệm chủ trì tham mưu xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được chuyển từ cơ quan nông nghiệp và môi trường sang cơ quan tài chính cấp tỉnh. Cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan nông nghiệp và môi trường, cơ quan xây dựng cùng các cơ quan liên quan để xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình HĐND cùng cấp quyết định.

Đáng chú ý, luật thay thế cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp bằng việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Theo cơ chế mới, địa phương sử dụng chung căn cứ này để tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số điều chỉnh cho phép điều chỉnh giá tăng hoặc giảm để phản ánh sự khác biệt về vị trí, hạ tầng, quy hoạch và các yếu tố khác đã được xác định trong bảng giá đất. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần. Trong kỳ, địa phương có thể xem xét điều chỉnh khi có thay đổi về hạ tầng, quy hoạch, địa giới hành chính hoặc khi có yêu cầu quản lý.

PV: Một điểm mới được nhiều người quan tâm là chính sách xử lý đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ. Luật mới có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất, thưa ông?

Ông Đào Trung Chính: Luật Đất đai năm 2026 thay đổi đáng chú ý về công cụ xử lý đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Thay vì tập trung vào biện pháp thu hồi đất, luật bổ sung cơ chế thu tiền sử dụng đất tăng thêm hoặc tiền thuê đất tăng thêm đối với phần diện tích đất không được đưa vào sử dụng hoặc chậm hoàn thành đầu tư theo tiến độ của dự án. Luật cũng làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, bao gồm đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không được đưa vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định; hoặc đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng chủ đầu tư chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án.

Đối với dự án đầu tư, căn cứ xác định chậm tiến độ là thời điểm phải hoàn thành dự án hoặc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh tương ứng. Nếu đến thời điểm đó mà dự án chưa hoàn thành, Nhà nước thu tiền sử dụng đất tăng thêm hoặc tiền thuê đất tăng thêm trên phần diện tích chưa triển khai hoặc chậm hoàn thành đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

Khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì dừng thu khoản tiền tăng thêm được thu đến thời điểm chấm dứt. Chính sách này gắn nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư với phần diện tích không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, qua đó tạo sức ép để hạn chế tình trạng giữ đất, để đất bỏ hoang kéo dài.

Đặc biệt, chính sách này được thực hiện đồng bộ với quy định về thuế đối với đất bỏ hoang mà Quốc hội đã thông qua tại cùng kỳ họp. Theo đó, từ ngày 1/7/2027, đất bỏ hoang thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng thuế suất 0,2%. Hai chính sách cùng cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về sử dụng công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ đất, khuyến khích đưa đất vào sử dụng và triển khai dự án đúng tiến độ.

PV: Đối với các dự án, doanh nghiệp đã được giao đất hoặc cho thuê đất nhưng hết thời hạn sử dụng, luật mới có quy định gì để tạo điều kiện tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất?

Ông Đào Trung Chính: Luật Đất đai năm 2026 làm rõ ba trường hợp người sử dụng đất có thể tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn.

Thứ nhất, khi mục đích sử dụng đất vẫn phù hợp với quy hoạch và người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước gia hạn. Thời hạn gia hạn được xác định theo quy định của luật đối với từng trường hợp.

Thứ hai, khi Nhà nước thay đổi, điều chỉnh quy hoạch để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh hoặc mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh nhưng chưa thu hồi đất, người sử dụng đất có nhu cầu được gia hạn để tiếp tục sử dụng theo mục đích đã được giao đất, cho thuê đất. Thời gian gia hạn gắn với thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch, tránh tình trạng phải dừng hoạt động trong khi đất vẫn để trống.

Thứ ba, khi mục đích sử dụng đất không còn phù hợp do Nhà nước thay đổi, điều chỉnh quy hoạch, nếu Nhà nước chưa thu hồi đất và người sử dụng đất đề xuất dự án đầu tư trên chính diện tích đó phù hợp với quy hoạch mới thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Quy định này tạo điều kiện để người sử dụng đất chủ động chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch mới, tận dụng công trình và hạ tầng hiện có, giảm chi phí tháo dỡ, di dời và đầu tư lại. Đối với đất hết thời hạn mà người sử dụng đất không được gia hạn và cũng không thuộc trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mới, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thu hồi đất.

PV: Luật mới cũng đề cập đến việc tháo gỡ những tồn tại trong quản lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Chính sách này có ý nghĩa như thế nào?

Ông Đào Trung Chính: Đây là nhóm chính sách nhằm giải quyết những vướng mắc tồn tại qua nhiều năm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.

Đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, luật làm rõ diện tích công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng, diện tích phải bàn giao về địa phương và trách nhiệm xử lý những tồn tại trên từng khu đất. UBND cấp tỉnh nơi có đất có trách nhiệm rà soát, quyết định tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Trường hợp chưa có phương án được phê duyệt, công ty phải rà soát, lập phương án sử dụng đất.

Một điểm đáng chú ý là công ty và người sử dụng đất được thỏa thuận hoán đổi vị trí sử dụng đất để hình thành các khu đất có ranh giới rõ ràng. Khi lập hoặc điều chỉnh phương án, phải lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất và người dân có liên quan trước khi phê duyệt; phương án sau khi được phê duyệt phải được công khai.

Quỹ đất bàn giao về địa phương sẽ được sử dụng để công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng, giải quyết nhu cầu đất sản xuất của người dân không có đất hoặc thiếu đất; thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời bố trí đất cho mục đích công cộng.

Đối với đất sau cổ phần hóa, chuyển đổi, luật xác định rõ mục đích sử dụng đất được tiếp tục thực hiện và quyền của doanh nghiệp sau chuyển đổi. Theo đó, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hình thành từ việc cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê theo đúng mục đích được xác định tại thời điểm chính thức chuyển đổi. Quy định này giúp khắc phục vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai sau chuyển đổi, khi cơ quan có thẩm quyền phải rà soát lại quá trình cổ phần hóa trước đây.

PV: Sau khi Luật Đất đai năm 2026 được thông qua, đâu là nhiệm vụ trọng tâm để các chính sách mới sớm đi vào cuộc sống?

Ông Đào Trung Chính: Sau khi luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tiếp tục rà soát các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Đây là công việc cần thiết để bảo đảm các chính sách mới được thực hiện thống nhất ngay từ khi luật có hiệu lực. Với cách tiếp cận theo hướng luật khung, việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng, giúp cụ thể hóa các nguyên tắc, chính sách của luật thành quy định có thể áp dụng trong thực tiễn.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.