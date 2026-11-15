Luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 luật sư, trong đó luật sư Hà Hải được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM.

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 13 thành viên, và bầu 179 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc sắp tới.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phiên sáng 15/11. (Ảnh: Cẩm Nương)

Theo báo cáo tại đại hội, từ sau hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Luật sư TP.HCM hiện có 10.263 luật sư và 2.465 tổ chức hành nghề luật sư. Tính đến giữa tháng 5/2026, Đoàn Luật sư TP.HCM đã giải quyết 1.874 vụ án hình sự từ khách hàng, 947 vụ án hình sự do chỉ định, 2.234 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 7 vụ án hành chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Luật sư Hà Hải cho biết sẽ tập trung xây dựng Đoàn đoàn kết, kỷ cương, nâng cao năng lực tự quản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Cẩm Nương)

Đoàn sẽ đổi mới đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo hướng thực chất, chuyên sâu; phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách và đóng góp xây dựng các cơ chế phục vụ phát triển thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, minh bạch thông tin và tăng cường kết nối giữa các tổ chức hành nghề với luật sư thành viên.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ghi nhận đóng góp của đội ngũ luật sư trong tố tụng, tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và các hoạt động xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Cẩm Nương)

Ông Trần Văn Bảy đề nghị Đoàn Luật sư TP.HCM tiếp tục củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, liêm chính, có năng lực tự quản thực chất; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện thông qua các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Đoàn chủ động tham gia triển khai Luật Phát triển đô thị; chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ Đoàn phát triển, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong hai ngày 14 -15/11 với 375 đại biểu chính thức.