Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tìm thấy nhiều bộ hài cốt cùng nhiều di vật

Sáng 6/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ triển khai công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết, sau nhiều năm thu thập tư liệu, đối chiếu hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh và lời kể của nhân chứng, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nhiều khu vực nghi có hố chôn tập thể tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần tìm được nhiều nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Từ ngày 14/6, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành khảo sát bằng nhiều phương pháp hiện đại như: radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý để xác định các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Sau khi hoàn tất công tác khảo sát và phân tích dữ liệu, lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu đào thăm dò tại khu vực điểm A của công viên. Kết quả bước đầu mang lại nhiều hy vọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết: “Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 mét, rộng khoảng 3 mét. Bước đầu, các đơn vị tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng tăng, võng bộ đội và nhiều di vật có giá trị. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng, khẳng định tính đúng đắn của các nhận định, đánh giá và quá trình khoanh vùng của Ban Chỉ đạo, đồng thời mở ra thêm nhiều hy vọng trong việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn yên nghỉ tại khu vực này”.

Tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm, khai quật.

Đến gần trưa cùng ngày Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai công tác khai quật, quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trong số 5 bộ hài cốt được quy tập trước, nhiều bộ hài cốt được tìm thấy tương đối còn nguyên vẹn, cùng nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn, tăng võng, cúc áo và các vật dụng cá nhân của bộ đội Quân Giải phóng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Quân khu 7 đang khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán và tìm kiếm thân nhân của các liệt sĩ vừa được quy tập.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức di quan đối với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin: “Chúng tôi đào sâu và rút cạn hết nước thì phát hiện các bộ hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp lên nhau. Chúng tôi đã xin ý kiến với Ban chỉ đạo quốc gia thì sẽ tiến hành quy tập trước năm bộ hài cốt trước. Đáng mừng là trong số 5 bộ hài cốt có 3 bộ tương đối còn nguyên vẹn,2 bộ còn lại mức mức độ phân hủy, mục cũng cao.

Tuy nhiên, có một bộ xác định được là danh tính liệt sĩ đó là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội bậc phó. Sau khi triển khai xác định danh tính liệt sĩ và rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị chúng tôi xác định đây là Tiểu đoàn 1 của Long An. Trong trận Xuân Mậu Thân năm 1968 thì tiểu đoàn này đánh cầu chữ Y”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đại tướng Lê Hồng Anh di quan hài cốt liệt sĩ về nhà quàn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã đến khu vực tìm kiếm để dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thực hiện nghi lễ nhập quan và di quan về nhà quàn đối với các hài cốt vừa được tìm thấy.