Lực lượng chức năng Hải Dương xử lý 2 tàu khai thác cát trái phép

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hải Dương đang xác minh và đề xuất hình thức xử lý 2 chủ tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy.

Tàu xi-măng không biển kiểm soát bị bắt quả tang đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua phường Văn An, thành phố Chí Linh.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương lập biên bản tạm giữ 2 tàu xi măng không biển kiểm soát bị bắt quả tang đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua phường Văn An, thành phố Chí Linh.

Khi bị phát hiện, một tàu do Trần Văn Hải (sinh năm 1983 trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương) điều khiển đã hút được trên 24m3 cát lên khoang chứa, tàu còn lại do Nguyễn Văn Định (sinh năm 1975 trú tại phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, Hải Dương) điều khiển đã hút được trên 32 m3 cát. Cả hai lái tàu đều không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát.