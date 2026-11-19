Một trong những điểm nổi bật trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk là phổ cập kỹ năng công nghệ theo từng nhóm đối tượng, sát với chức trách, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, không tổ chức học tập dàn trải.

Tại Trung đoàn Bộ binh 584, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ được hướng dẫn những nội dung phù hợp với yêu cầu công việc. Trong hai năm, đơn vị tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, duy trì cách làm người biết dạy người chưa biết, người thành thạo kèm người mới, trực tiếp hướng dẫn thao tác trên thiết bị và phần mềm.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình xử lý văn bản, giao nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo huấn luyện tại đơn vị từng bước được rút ngắn. Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 584 cho biết, phong trào không chỉ hỗ trợ đổi mới phương pháp làm việc mà còn tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

“Việc gắn chặt chẽ phong trào Bình dân học vụ số với ứng dụng khoa học công nghệ mang lại những bước chuyển biến rõ nét, thực chất trong phương pháp lãnh đạo, chỉ huy và chất lượng huấn luyện của Trung đoàn. Giảm các thao tác thủ công giúp người chỉ huy thêm thời gian bám nắm thao trường, sâu sát với bộ đội. Phong trào cũng khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên", Trung tá Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cùng với Trung đoàn Bộ binh 584, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk với nhiều hình thức thiết thực. Trong hai năm, toàn lực lượng tổ chức 17 đợt tập huấn về chuyển đổi số, đăng tải hơn 5.000 tin, bài, phóng sự, hình ảnh tuyên truyền; có 110 sản phẩm tham gia các hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các mô hình “Đại sứ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số” được duy trì, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng; đổi mới nội dung học tập, lấy kỹ năng thực hành và hiệu quả ứng dụng làm thước đo; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát huy lực lượng hỗ trợ và bảo đảm hạ tầng công nghệ.

Đại tá Đào Duy Tân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

“Việc thực hiện nhiệm vụ Bình dân học vụ số của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Tại hội nghị này, sẽ cùng trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, cách làm mới và cách làm hiệu quả đối với nhiệm vụ Bình dân học vụ số, để từ đó nhân rộng, nâng cao chất lượng phong trào", Đại tá Đào Duy Tân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.