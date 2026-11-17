Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý một trường hợp lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 9/11/2026, tại Km53+200, đoạn nút giao Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, tài xế N.V.D. (SN 1966, trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 98A-850.xx có hành vi đi lùi trên đường cao tốc.

Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe và phương tiện vi phạm

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã làm việc với tài xế. Tại cơ quan chức năng, ông N.V.D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.D. về hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 11, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi lùi trên đường cao tốc.

Khi phát hiện hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.