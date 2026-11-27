Lung linh đêm hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn
VOV.VN - Tối nay (27/11), tại Quảng trường Giải phóng và Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa đăng và cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị, kỳ I năm 2026.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các tăng ni, Phật tử đã thực hiện nghi thức cung nghinh đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang đến Quảng trường Giải phóng. Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khoảng 1.000 tăng ni, Phật tử, người dân, du khách đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếp đó, các đại biểu tiến hành thả hoa đăng tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu kính cẩn tri ân, tưởng niệm những người con ưu tú trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì non sông, đất nước. Hàng nghìn ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn mang theo tình cảm tri ân của người dân mọi miền đất nước.
Chị Nguyễn Thị Hương Trà, quê tỉnh Thái Nguyên rất xúc động khi được tham gia đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Chị cùng gia đình vượt gần 700km đến tỉnh Quảng Trị để thắp hương người bác liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Chị cùng gia đình đã nhờ đò ở địa phương để ra giữa dòng sông Thạch Hãn, tận tay thả những ngọn hoa đăng xuống tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Chị Nguyễn Thị Hương Trà xúc động: “Tôi cảm thấy rất vinh dự, may mắn khi đến đây đúng vào dịp tổ chức đêm hoa đăng, được hòa mình vào không gian linh thiêng, trang trọng. Cảm xúc, tình cảm của mình không thể nói lên được, rất dâng trào, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống độc lập tự do hôm nay”.
Dòng sông Thạch Hãn là nơi đã đi vào huyền thoại, gắn liền với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ vượt sông chi viện chốt giữ Thành Cổ Quảng Trị đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Thành Cổ và dòng sông linh thiêng này.
Một số hình ảnh đêm hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn: