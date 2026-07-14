English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lượng hành khách tăng kỉ lục sau khi miễn phí vé xe buýt ở TP.HCM

Thứ Ba, 15:58, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xe buýt TP.HCM vừa xác lập kỷ lục mới với hơn 294.000 lượt hành khách trong ngày 13/7, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách hỗ trợ giá vé của thành phố.

Ngày 14/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ ngày 1/7 đến hết ngày 13/7, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 3,5 triệu lượt hành khách. Đáng chú ý, ngày 13/7 ghi nhận sản lượng cao nhất với con số hơn 294.000 lượt hành khách sử dụng, trung bình khoảng 17 khách/chuyến xe.

So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách tăng mạnh 68% và so với ngày trước đó (12/7), lượng hành khách cũng tăng thêm 23%.

luong hanh khach tang ki luc sau khi mien phi ve xe buyt o tp.hcm hinh anh 1
Từ 1 đến 13/7, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại TP.HCM đã phục vụ hơn 3,5 triệu lượt khách

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, mặc dù lượng khách tăng nhanh, hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới vẫn được duy trì ổn định. Tại các bến xe, đầu bến và các điểm trung chuyển lớn không ghi nhận tình trạng quá tải hoặc ùn ứ kéo dài. Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được duy trì nghiêm ngặt, không xảy ra sự cố hay tai nạn trong quá trình vận hành.

Song song với việc tổ chức vận tải, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân qua nhiều kênh; duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên tại hiện trường; đồng thời tăng cường giám sát từ xa thông qua hệ thống camera và dữ liệu điều hành.

Riêng trong ngày 13/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra trực tiếp gần 160 chuyến xe đang hoạt động trên mạng lưới nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình khai thác.

Bên cạnh việc kiểm tra tác phong phục vụ của lái xe và nhân viên phục vụ, lực lượng điều phối cũng hướng dẫn hành khách cài đặt ứng dụng MultiGo, sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và các phương thức thanh toán điện tử.

Khách đi xe buýt miễn phí phải xác thực?

Được biết, từ 1/7 – 30/9, việc xác thực lượt đi chưa bắt buộc mà Thành phố khuyến khích hành khách thực hiện để làm quen với hệ thống và để đơn vị vận hành tiếp tục hoàn thiện các quy trình kỹ thuật.

Từ 1/10 – 31/12/2026, việc xác thực lượt đi sẽ được áp dụng bắt buộc đối với hành khách sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí. Việc áp dụng bắt buộc nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ để Thành phố thanh toán kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải và phục vụ công tác quản lý.

luong hanh khach tang ki luc sau khi mien phi ve xe buyt o tp.hcm hinh anh 2
Ngành chức năng khuyến khích người dân thực hiện xác thực lượt đi (ảnh minh họa: TTGTCC)

Hành khách có thể thực hiện xác thực bằng: 

Thẻ Căn cước/Căn cước công dân bản chính.

Mã QR trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Thẻ ngân hàng gắn chip theo chuẩn EMV (Visa, Mastercard) hoặc thẻ EMV được tích hợp trên Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay.

Xác thực trên ứng dụng MultiGo hoặc các ví điện tử khác (MoMo, ShopeePay, Viettel Money, ZaloPay, VNPT Money, GooPay).

Theo Trung tâm, quy định này nhằm bảo đảm tính xác thực của thông tin hành khách, phòng ngừa việc sao chép hoặc sử dụng thông tin của người khác để xác thực, đồng thời bảo đảm việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng theo quy định của thành phố.

 

Hà Khánh, CTV Bích Thùy/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029
TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

VOV.VN - Đến tháng 7/2026, TP.HCM đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

VOV.VN - Đến tháng 7/2026, TP.HCM đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu
TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7
TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn phí vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm 2026. Chính sách được triển khai theo 2 giai đoạn nhằm khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng và giảm phương tiện cá nhân.

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn phí vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm 2026. Chính sách được triển khai theo 2 giai đoạn nhằm khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng và giảm phương tiện cá nhân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục