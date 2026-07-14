Lượng hành khách tăng kỉ lục sau khi miễn phí vé xe buýt ở TP.HCM

Ngày 14/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ ngày 1/7 đến hết ngày 13/7, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 3,5 triệu lượt hành khách. Đáng chú ý, ngày 13/7 ghi nhận sản lượng cao nhất với con số hơn 294.000 lượt hành khách sử dụng, trung bình khoảng 17 khách/chuyến xe.

So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách tăng mạnh 68% và so với ngày trước đó (12/7), lượng hành khách cũng tăng thêm 23%.

Từ 1 đến 13/7, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại TP.HCM đã phục vụ hơn 3,5 triệu lượt khách

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, mặc dù lượng khách tăng nhanh, hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới vẫn được duy trì ổn định. Tại các bến xe, đầu bến và các điểm trung chuyển lớn không ghi nhận tình trạng quá tải hoặc ùn ứ kéo dài. Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được duy trì nghiêm ngặt, không xảy ra sự cố hay tai nạn trong quá trình vận hành.

Song song với việc tổ chức vận tải, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân qua nhiều kênh; duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên tại hiện trường; đồng thời tăng cường giám sát từ xa thông qua hệ thống camera và dữ liệu điều hành.

Riêng trong ngày 13/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra trực tiếp gần 160 chuyến xe đang hoạt động trên mạng lưới nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình khai thác.

Bên cạnh việc kiểm tra tác phong phục vụ của lái xe và nhân viên phục vụ, lực lượng điều phối cũng hướng dẫn hành khách cài đặt ứng dụng MultiGo, sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và các phương thức thanh toán điện tử.

Khách đi xe buýt miễn phí phải xác thực? Được biết, từ 1/7 – 30/9, việc xác thực lượt đi chưa bắt buộc mà Thành phố khuyến khích hành khách thực hiện để làm quen với hệ thống và để đơn vị vận hành tiếp tục hoàn thiện các quy trình kỹ thuật. Từ 1/10 – 31/12/2026, việc xác thực lượt đi sẽ được áp dụng bắt buộc đối với hành khách sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí. Việc áp dụng bắt buộc nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ để Thành phố thanh toán kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải và phục vụ công tác quản lý. Ngành chức năng khuyến khích người dân thực hiện xác thực lượt đi (ảnh minh họa: TTGTCC) Hành khách có thể thực hiện xác thực bằng: Thẻ Căn cước/Căn cước công dân bản chính. Mã QR trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Thẻ ngân hàng gắn chip theo chuẩn EMV (Visa, Mastercard) hoặc thẻ EMV được tích hợp trên Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay. Xác thực trên ứng dụng MultiGo hoặc các ví điện tử khác (MoMo, ShopeePay, Viettel Money, ZaloPay, VNPT Money, GooPay). Theo Trung tâm, quy định này nhằm bảo đảm tính xác thực của thông tin hành khách, phòng ngừa việc sao chép hoặc sử dụng thông tin của người khác để xác thực, đồng thời bảo đảm việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng theo quy định của thành phố.