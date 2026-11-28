VOV.VN - Hơn 150 trẻ em bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mẹ đã được Mái ấm Đức Quang tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long cưu mang, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho các em đến trường học tập. Hoạt động này thể hiện lòng nhân ái, nhân văn sâu sắc, hết lòng vì trẻ em bất hạnh.
VOV.VN - Xuất phát từ tình thương và sự sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện đã duy trì hoạt động phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị.
VOV.VN - Những chiếc gáo dừa tưởng chừng chỉ là phế phẩm, có khi bị bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Nhưng nếu được đưa vào một quy trình sản xuất phù hợp, chúng có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Những phế phẩm nông nghiệp ấy, một kỹ sư cơ khí ở Đồng Tháp đã chế tạo lò sản xuất than sinh học tuần hoàn.
VOV.VN - Mái ấm tình thương tại chùa Phật Minh (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành hơn 30 năm nay, là nơi cưu mang những trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gia đình gặp biến cố trong cuộc sống.