Biến phế phẩm nông nghiệp thành than sinh học - mô hình mới, triển vọng cao

VOV.VN - Những chiếc gáo dừa tưởng chừng chỉ là phế phẩm, có khi bị bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Nhưng nếu được đưa vào một quy trình sản xuất phù hợp, chúng có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Những phế phẩm nông nghiệp ấy, một kỹ sư cơ khí ở Đồng Tháp đã chế tạo lò sản xuất than sinh học tuần hoàn.