Trường Khuyết tật Nhân Ái, tọa lạc tại số 290, đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp từ lâu là một mái nhà chung của những trẻ em kém may mắn. Cái tên Nhân Ái đã phần nào nói lên tôn chỉ, mục đích hoạt động của ngôi trường đặc biệt này: dành tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn.

Một trong 14 lớp học tại Trường Khuyết tật Nhân Ái tại tỉnh Đồng Tháp học sinh là các trẻ em khiếm khuyết

Năm 2004, Tòa Giám mục Mỹ Tho thành lập Trường Khuyết tật Nhân Ái tại địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đây là cơ sở giáo dục đặc biệt do các nữ tu Công giáo quản lý, điều hành, với mục tiêu nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thính, trẻ mắc chứng tự kỷ và các dạng khuyết tật khác. Học sinh của trường là con em các gia đình trong và ngoài Công giáo tại địa phương.

Trải qua 22 năm hoạt động, nhà trường từng bước được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị và phương tiện dạy học ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục 186 học sinh khuyết tật.

Đến đây, các em không chỉ được học văn hóa mà còn được giáo dục năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. Học sinh đang theo học tại trường có độ tuổi từ 5 đến hơn 16 tuổi, trong đó có những em đã học đến bậc THCS và hơn 50% học sinh bị khiếm thính. Tùy điều kiện gia đình, các em có thể đăng ký học bán trú hoặc nội trú tại trường.

Điều đáng trân trọng là dù mức học phí nhà trường thu chỉ mang tính tượng trưng, không đủ trang trải các hoạt động, nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn luôn tận tụy, hết lòng chăm sóc và dạy dỗ các em. Thấu hiểu những thiệt thòi mà trẻ phải gánh chịu, các cô luôn dành cho học sinh sự quan tâm đặc biệt, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn dạy bảo các em như chính con cháu trong gia đình.

Các giáo viên tại trường đều hết lòng với học sinh khiếm khuyết

Đã 22 năm gắn bó với Trường Khuyết tật Nhân Ái, cô Võ Thị Mỹ Ngà (ngụ xã Vĩnh Bình) vẫn đều đặn vượt gần 40 km đến trường mỗi ngày để dạy học. Với cô, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày. Cô Võ Thị Mỹ Ngà chia sẻ: “Ngày xưa tôi không học ngành này, nhưng khi lớn lên lại thích ngành này nên mới chuyển qua dạy tại đây. Đối với mấy em giỏi thì mình dạy nhanh, còn đối với mấy em chậm phát triển thì mình phải kiên nhẫn hơn, rèn luyện, tập nhiều lần, dạy nhiều bài hơn, rất khó. Ngày nào mình cũng muốn gặp mấy em để truyền kiến thức cho các em, ngày nào không gặp thì hơi buồn”.

Cũng có chung tình yêu thương và sự tận tâm với học trò, cô Lê Ngọc Thùy Dương (ngụ phường Đạo Thạnh) xem công việc giảng dạy tại ngôi trường đặc biệt này là niềm hạnh phúc. Cô Lê Ngọc Thùy Dương bày tỏ: “ Nói chung, tôi rất hạnh phúc khi được dạy trong trường. Các bé, mình cảm thấy rất thương. Bởi so với các bạn khác, các em cần được quan tâm nhiều hơn, để mình chăm sóc các em nhiều hơn so với các em bình thường. Tôi cố gắng hết mình để phục vụ, lo cho các em nhiều hơn”.

Hiện Trường Khuyết tật Nhân Ái có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo mẫu và cấp dưỡng; trong đó có 2 giáo viên là nữ tu, 5 giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy cấp THCS, trường còn hợp đồng thêm 13 giáo viên thỉnh giảng.

Các nữ tu cũng là giáo viên trực tiếp dạy dỗ các em học sinh

Công việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật vốn đã nhiều khó khăn, vất vả, nhất là đối với những trẻ mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Trong giai đoạn đầu mới nhập học, các em thường gặp khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt và tiếp thu kiến thức. Vì vậy, giáo viên phải thật sự kiên trì, vận dụng kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng chuyên môn để từng bước giúp các em thích nghi với môi trường học tập, hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Theo đánh giá của nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường, môi trường giáo dục nơi đây rất tốt, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Nhiều phòng học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Các em được chăm lo ăn uống 3 bữa mỗi ngày, được quan tâm chăm sóc sức khỏe, tinh thần và thể chất.

Ngoài chương trình học văn hóa, học sinh còn được tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể, học đàn, ca hát, bơi lội và học nghề hướng nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp các em phát huy năng khiếu mà còn tăng khả năng giao tiếp, tự tin hơn trong sinh hoạt và cuộc sống.

Các em học sinh hoàn thành tác phẩm vẽ tranh

Đặc biệt, sau quá trình được chăm sóc, giáo dục và rèn luyện tại trường, đến nay đã có 8 học sinh khiếm thính trưởng thành, tiếp tục học nghề và có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện hiệu quả từ sự kiên trì, tận tâm của đội ngũ giáo viên và nỗ lực vươn lên của chính các em.

Bà N., một phụ huynh có con đang theo học tại Trường Khuyết tật Nhân Ái xúc động chia sẻ: “Thật sự mà nói, tôi cũng như các phụ huynh khác rất cảm ơn Tòa Giám mục Mỹ Tho, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Khuyết tật Nhân Ái đã dành sự quan tâm đối với trẻ em. Ngôi trường này đã trở thành mái nhà chung cưu mang, dạy dỗ, nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, giúp các em khắc phục dần những khiếm khuyết để hòa nhập cuộc sống”.

Các học sinh tại trường được "học mà chơi, chơi mà học"

Dù thu nhập không cao như ở nhiều cơ sở giáo dục khác, phần lớn giáo viên, nhân viên tại trường vẫn bền bỉ gắn bó với công việc. Đối với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là vật chất mà là nhìn thấy học trò tiến bộ, biết tự chăm sóc bản thân, giao tiếp tốt hơn và từng bước trưởng thành.

Sơ Phạm Thị An Hà, Hiệu trưởng Trường Khuyết tật Nhân Ái, cho biết: “Tôi thấy các cô rất hăng say làm việc. Mặc dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng các cô luôn có niềm vui, có nụ cười để hết mình phục vụ các em, chăm sóc các em, chăm chút từng việc nhỏ nhặt nhất. Những khi các em bị đau bệnh, chưa có kỹ năng về vệ sinh cá nhân thì các cô rất tận tình lo cho các em. Điều tôi mong mỏi nhất là làm sao để các em phát triển từng ngày, có kỹ năng, có kiến thức cơ bản nhất để có thể sống tự lập”.

Nhà bếp chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho các em

Với những hoạt động giàu tính nhân văn, Trường Khuyết tật Nhân Ái còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những đóng góp về vật chất, kinh phí đã góp phần giúp nhà trường duy trì hoạt động, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Đáng chú ý, doanh nghiệp Thuận Phong (Khu công nghiệp Mỹ Tho) duy trì hỗ trợ kinh phí hằng tháng, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho các em.

Theo Ban Giám hiệu Trường Khuyết tật Nhân Ái, nhu cầu gửi con em đến học tại trường ngày càng tăng, trong khi hoạt động của 14 lớp học hiện đã quá tải, nguồn lực vật chất và nhân sự còn hạn chế. Vì vậy, nhà trường rất cần sự chung tay, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm để có thêm điều kiện mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.