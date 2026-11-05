Mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương chậm, 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng

Quá hạn bàn giao, mặt bằng vẫn chưa được giải phóng

Theo kế hoạch ban đầu, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận phải hoàn thành từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, đến tháng 11/2026, một số khu vực vẫn chưa được bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu.

Dù UBND TP. Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026, tuy nhiên đến tháng 11, một số thủ tục bồi thường tại xã Tân Nhựt vẫn chưa hoàn tất. Mặt bằng chưa được bàn giao khiến nhiều nhà thầu thiếu công địa, phải điều chuyển thiết bị, nhân lực và đứng trước nguy cơ gián đoạn thi công.

Đáng chú ý, ngày 28/10, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành Văn bản khẩn số 24882/VP-DA về việc triển khai Thông báo số 479/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ. Văn bản thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và xây dựng các khu tái định cư phục vụ những dự án trọng điểm, trong đó có cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Tuy nhiên, bước sang tháng 11, các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số khu vực vẫn chưa hoàn tất. Mặt bằng chưa được bàn giao, hạ tầng kỹ thuật chưa di dời khiến các nhà thầu thiếu công địa tổ chức thi công, dù đã huy động nhân lực, máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Theo kế hoạch, toàn dự án cần giải phóng khoảng 117,56 ha, trong đó diện tích thuộc địa bàn TP.HCM khoảng 5,1 ha. Dù diện tích cần giải phóng tại TP.HCM không lớn so với quy mô toàn tuyến, các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn chưa hoàn tất.

Trong khi đó, tại địa bàn Tây Ninh, cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành kiểm đếm; đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại xã Khánh Hậu và phường Long An. Các đơn vị đang thực hiện chi trả tiền cho những hộ dân bị ảnh hưởng để nhận bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay mặt bằng sạch dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa được bàn giao đủ cho nhà thầu.

Sự khác biệt về tiến độ giữa các địa phương cho thấy những vướng mắc trong kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thực hiện công tác GPMB đang tác động trực tiếp đến khả năng triển khai dự án. Trong đó, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng để sớm tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thiếu mặt bằng, nhà thầu phải điều chuyển máy móc, nhân lực

Ghi nhận tại gói thầu XL01, khu vực giáp ranh TP.HCM và Tây Ninh, ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Quốc Việt, cho biết đơn vị đang gặp nhiều khó khăn do một số nhà dân nằm sát phạm vi dự án, trong khi hệ thống điện trung thế, cáp quang, đường dây và cáp ngầm chưa được di dời.

Theo ông Anh, khi tham gia dự án, nhà thầu đã bố trí hơn 60 nhân sự cùng 2 dàn khoan cọc nhồi để triển khai thi công trên phần mặt bằng được bàn giao ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, diện tích công địa không đủ để duy trì hoạt động. Đến hết tháng 10, do không được bàn giao thêm mặt bằng, đơn vị buộc phải rút bớt máy móc và nhân sự.

Để duy trì thi công tại một số vị trí, nhà thầu phải thuê trước một phần diện tích đất của người dân làm công địa tạm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế mặt bằng sạch được bàn giao theo ranh dự án.

Đại diện nhà thầu Quốc Việt cho biết, hiện có 29 vị trí trụ cầu cạn chưa thể triển khai, tương ứng khoảng 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng. Do không có đủ mặt bằng, đơn vị đã phải rút một dàn khoan cọc nhồi để điều chuyển sang dự án khác.

“Chúng tôi đã huy động nhân lực, máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhưng không có mặt bằng thì không thể triển khai. Nếu tháng 11 không có thêm mặt bằng, hết công địa để thi công, buộc phải rút quân và máy vì không thể bù chi phí được”, ông Chu Văn Anh cho hay.

Để duy trì thi công tại một số vị trí, nhà thầu phải thuê trước một phần diện tích đất của người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế mặt bằng sạch được bàn giao theo ranh dự án.

Không riêng nhà thầu Quốc Việt, các đơn vị khác tại gói thầu XL01 cũng đang chịu áp lực tương tự. Đại diện nhà thầu Khải Thành cho biết, tại khu vực nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), nhiều vị trí thuộc các nhánh N1, N2, N4, N5 và cầu Ông Giáo vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến đất, nhà của người dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện trung thế.

Riêng tại cầu Ông Giáo, nhà thầu Khải Thành còn 28 cọc khoan nhồi chưa thể triển khai. Nhiều hạng mục liên quan đến kết cấu đường cũng phải tạm dừng do chưa có mặt bằng thi công. Theo các nhà thầu, tình trạng thiếu mặt bằng khiến dây chuyền thi công bị gián đoạn, gây khó khăn trong việc tổ chức nhân lực và bố trí thiết bị. Máy móc phải chờ đợi hoặc điều chuyển sang công trường khác, làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hạng mục cầu, đường và nút giao.

Đáng lo ngại, nếu tình trạng này kéo dài, việc huy động trở lại nhân lực, thiết bị cũng cần thêm thời gian và chi phí. Điều này tạo áp lực không nhỏ đối với tiến độ chung của dự án, nhất là khi các nhà thầu đã phải điều chỉnh phương án tổ chức thi công để thích ứng với phần mặt bằng được bàn giao.

Nhà đầu tư sẵn sàng kinh phí, chờ hoàn tất thủ tục GPMB

Trong khi các nhà thầu đang phải xoay xở vì thiếu công địa, phía nhà đầu tư cho biết nguồn lực tài chính phục vụ công tác GPMB đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đại diện Công ty BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết, nhà đầu tư đã chuẩn bị kinh phí và sẵn sàng phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện chi trả, ứng trước nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đơn vị thi công mong sớm được giao mặt bằng sạch dể đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

“Nếu có yêu cầu, ngay ngày mai chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện công tác GPMB, chi trả bồi thường. Mục tiêu của chúng tôi là sớm thông đường thực địa, nhưng muốn vậy thì trước hết phải thông đường trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền địa phương có tuyến dự án đi qua”, đại diện doanh nghiệp dự án nhấn mạnh.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 96,13 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, được khởi công ngày 19/12/2025.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của hơn 20 triệu người dân trong vùng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và các tuyến giao thông hiện hữu vốn thường xuyên chịu áp lực lớn, nhất là vào các dịp cao điểm.

Không chỉ nâng cao năng lực vận tải, việc mở rộng tuyến cao tốc còn có ý nghĩa trong kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và khai thác tiềm năng của khu vực miền Tây.

Vì vậy, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu là yêu cầu cấp thiết. Khi các vướng mắc về bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được giải quyết, các đơn vị thi công mới có thể chủ động huy động trở lại nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, hạn chế phát sinh chi phí và bảo đảm tiến độ chung của dự án.