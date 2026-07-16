Tóm tắt

VOV.VN - Nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang bị "băm nát" bởi việc thi công hạ tầng ngầm thiếu đồng bộ. Việc hoàn trả mặt bằng cẩu thả, đào lên lấp xuống nhiều lần không chỉ gây ô nhiễm bụi bặm mà còn tạo thành những "cái bẫy" nguy hiểm, khiến người dân Thủ đô vô cùng bức xúc và bất an.