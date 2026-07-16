Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang bị "băm nát" bởi việc thi công hạ tầng ngầm thiếu đồng bộ. Việc hoàn trả mặt bằng cẩu thả, đào lên lấp xuống nhiều lần không chỉ gây ô nhiễm bụi bặm mà còn tạo thành những "cái bẫy" nguy hiểm, khiến người dân Thủ đô vô cùng bức xúc và bất an.
Tags hiển thị
mặt bằng giao thông, hoàn trả mặt bằng,mặt bằng thi công
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tt-mat-duong-nham-nho.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tt-mat-duong-nham-nho.m3u8
Tác giả
Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Tắt