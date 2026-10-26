English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mẹ bị phạt 9 triệu đồng do giao xe cho con chưa đủ tuổi

Thứ Hai, 11:12, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua xác minh clip hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã mời những người liên quan làm việc, lập biên bản xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

 

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

me bi phat 9 trieu dong do giao xe cho con chua du tuoi hinh anh 1
Hành vi vi phạm được người dân đăng tải trên MXH.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời các em học sinh cùng phụ huynh đến cơ quan Công an làm việc.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 17h ngày 20/10/2026, em C.L.M.Đ (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AF-692xx, chở theo em V.V.A. (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) đi trên đường Trường Chinh. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; trong quá trình tham gia giao thông, C.L.M.Đ điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

me bi phat 9 trieu dong do giao xe cho con chua du tuoi hinh anh 2
Người điều khiển xe và phụ huynh tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), đồng thời là mẹ của em C.L.M.Đ. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, chị T. bị xử phạt 9.000.000 đồng theo quy định hiện hành.

me bi phat 9 trieu dong do giao xe cho con chua du tuoi hinh anh 3
Phương tiện liên quan bị tạm giữ theo quy định.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em khi tham gia giao thông. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm trên đường.

Việc giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể khiến phụ huynh phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, chủ động quản lý phương tiện và phối hợp với nhà trường, lực lượng chức năng trong giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Hoàng Hà/VOV Giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông
Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 81,5 triệu đồng đối với một số thanh, thiếu niên và phụ huynh liên quan đến các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 81,5 triệu đồng đối với một số thanh, thiếu niên và phụ huynh liên quan đến các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5
Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5

VOV.VN - Ngày 19/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quy định trước đây.

Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5

Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5

VOV.VN - Ngày 19/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quy định trước đây.

Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5
Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5

VOV.VN - Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/5. Trong đó, nghị định này quy định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019.

Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5

Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5

VOV.VN - Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/5. Trong đó, nghị định này quy định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục