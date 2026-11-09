Miền Bắc chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiều khu vực chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Trong khi đó, miền Trung và một số tỉnh Nam Trung Bộ được cảnh báo có mưa lớn diện rộng từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao từ 4-6m, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải.

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung có nơi mưa rất to trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 7h sáng 9/11 phổ biến 19-21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C. Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung có nơi mưa rất to

Dự báo trong ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, thành phố Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C.

Riêng tại Hà Nội, trong sáng 9/11 có lúc có mưa, trời rét. Dự báo trong ngày và đêm 9/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 15-18 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Sang ngày và đêm 10/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục duy trì mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 19-21 độ C. Tại thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ trung bình 21-23 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng tại Nghệ An, mưa to đến rất to và dông được dự báo xảy ra trong ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại Hà Nội, trong sáng 9/11 có lúc có mưa, trời rét.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Biển Đông có gió giật cấp 10, sóng cao 6m

Không chỉ trên đất liền, gió mùa Đông Bắc còn khiến nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh và sóng lớn.

Theo dự báo, hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, riêng vịnh Bắc Bộ cao 2-4m. Biển động mạnh.

Tại phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trong khi đó, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 9/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông. Các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo ngày 10/11, gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh, sau đó gió giảm dần vào ban đêm.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh cấp 7, ban ngày có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m. Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế hoạt động tại những khu vực biển có gió mạnh, sóng lớn.