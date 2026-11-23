Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 25-28 độ C.

Dự báo, khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ chiều 24/11, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc ở nhiều khu vực

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có nguy cơ gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.