Những mô hình chăn nuôi bản địa

Ở bản Mường Lống 2, gia đình chị Lầu Y Xồng từng đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình nuôi gà đen H’Mông. Từ khoản vốn vay ngân hàng, những lứa gà đầu tiên mang lại thu nhập khá, rồi dịch bệnh khiến đàn gà bị thiệt hại đã cho thấy con đường phát triển kinh tế ở vùng cao không chỉ có cơ hội mà còn những rủi ro đi cùng.

Mô hình nuôi gà đen H’Mông của gia đình chị Lầu Y Xồng, xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Nhận thấy gà đen H’Mông phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình và tập quán chăn nuôi của đồng bào, chị Xồng mạnh dạn vay ngân hàng khoảng 50 triệu đồng để đầu tư con giống, xây dựng mô hình. Ban đầu, gia đình nuôi 200 con gà. Nhờ chịu khó chăm sóc, tận dụng điều kiện sẵn có và tích lũy kinh nghiệm, lứa gà đầu tiên mang lại doanh thu khoảng 70 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 50 triệu đồng.

Thành quả bước đầu tiếp thêm động lực để năm 2025, chị mở rộng quy mô và tăng đàn. Tuy nhiên, dịch bệnh bất ngờ xảy ra khiến phần lớn đàn gà bị chết. Bao nhiêu công sức chăm sóc, vốn liếng tích lũy và khoản tiền vay ngân hàng đứng trước nguy cơ mất trắng.

Dù vậy, chị Xồng vẫn quyết tâm duy trì mô hình bởi nhận thấy gà đen H’Mông phù hợp với điều kiện chăn thả trên núi, đồi, có giá trị kinh tế và khả năng tiêu thụ, nhất là khi du lịch cộng đồng tại địa phương từng bước được quan tâm phát triển.

Điều gia đình cần lúc này là thêm con giống, kiến thức phòng bệnh và đầu ra ổn định để yên tâm tái đàn. Chia sẻ với khó khăn đó, chính quyền xã Mường Lống đã hỗ trợ gia đình chị 300 con gà giống trong giai đoạn đầu; năm 2026, tiếp tục hỗ trợ thêm 180 con giống từ nguồn chương trình mục tiêu, giúp gia đình có điều kiện khôi phục sản xuất.

Với phương thức chăn thả tự nhiên, gà đen H’Mông thường mất 7-8 tháng mới có thể xuất bán. Người nuôi phải có vốn duy trì, kiên trì chăm sóc và đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch bệnh. Nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh hoặc gặp khó khăn trong tiêu thụ, những khoản đầu tư ban đầu có thể thành gánh nặng.

Hiện tổng đàn gà đen H’Mông toàn xã Mường Lống đạt gần 25.000 con tại 12/12 bản. (Ảnh: Bá Thăng).

Năm 2026, xã Mường Lống đã hỗ trợ 29 hộ dân với 7.800 con gà giống từ nguồn chương trình mục tiêu. Hiện tổng đàn gà đen H’Mông toàn xã đạt gần 25.000 con tại 12/12 bản. Sản phẩm từng bước được cung ứng cho các khu du lịch cộng đồng trên địa bàn, tạo sự kết nối giữa chăn nuôi với dịch vụ du lịch.

Từ những mô hình cụ thể, Mường Lống đang định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán của đồng bào Mông. Gà đen H’Mông, lợn đen, cây dược liệu, mận, đào và rau sản xuất an toàn được xác định là những sản phẩm có lợi thế, hướng đến hình thành hàng hóa đặc trưng, nâng cao giá trị kinh tế.

Theo định hướng của địa phương, diện tích sa nhân dự kiến phát triển từ 250-500 ha, thảo đậu khấu nam từ 100-150 ha; đồng thời hình thành từ 5-10 vùng sản xuất rau an toàn. Diện tích mận, đào hiện có tiếp tục được chăm sóc, mở rộng trồng đào lấy cành tại những bản có điều kiện phù hợp.

Đáng chú ý, các vườn mận, đào ở khu vực trung tâm xã và các bản Mường Lống 1, Mường Lống 2 được định hướng kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là khai thác giá trị từ sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách, quảng bá cảnh quan và đặc sản địa phương.

Đánh thức tiềm năng, hướng đến sinh kế bền vững

Giữa khí hậu mát mẻ quanh năm, địa hình và hệ sinh thái đặc trưng của vùng núi cao, Mường Lống có nhiều lợi thế để phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, lâu nay, hoạt động trồng và thu hái dược liệu của người dân còn phân tán, quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương lái, khiến giá trị kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Toàn cảnh xã Mường Lống từ trên cao. (Ảnh: Bá Thăng).

Từ thực tế đó, hướng phát triển dược liệu dưới tán rừng đang được địa phương quan tâm, không chỉ nhằm tạo thêm nguồn thu mà còn gắn với bảo tồn nguồn gen quý, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và từng bước hình thành chuỗi sản xuất có giá trị.

Tại Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Mường Lống, trên diện tích quy hoạch khoảng 136 ha, các khu vực bảo tồn, nghiên cứu, nhân giống và sản xuất đang từng bước được hình thành. Hệ thống nhà lưới được đầu tư nhằm tạo điều kiện sinh trưởng phù hợp cho những loài dược liệu có yêu cầu khắt khe về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ và dinh dưỡng.

Đến nay, Trung tâm đã nhân giống thành công khoảng 40 loài cây thuốc quý bản địa và các loại dược liệu thuộc danh mục cây thuốc của Bộ Y tế như tam thất Bắc, thất diệp nhất chi hoa, sâm Lai Châu...

Ông Thái Doãn Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Mường Lống cho biết, doanh nghiệp tập trung khôi phục, nghiên cứu những loại cây thuốc quý để nhân giống, ươm trồng, phát triển thành nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đất trồng được cải tạo bằng phân chuồng, phân vi sinh, không sử dụng phân bón hóa học.

Xã Mường Lống được cho là có nhiều lợi thế để phát triển cây dược liệu. (Ảnh: Bá Thăng).

Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và các vùng trồng, doanh nghiệp từng bước mở rộng sơ chế, chiết xuất, chế biến dược liệu, phát triển các sản phẩm như tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương nhu, xà phòng, dầu gội và đồ uống thảo dược. Cách làm này góp phần hình thành chuỗi liên kết từ bảo tồn giống, tổ chức vùng nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ, tạo thêm giá trị cho nguồn tài nguyên bản địa.

Trung tâm hiện tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng; đồng thời sử dụng gần 20 lao động thời vụ, mức tiền công khoảng 260.000 đồng/người/ngày. Bình quân mỗi năm, doanh nghiệp thu mua gần 5 tấn nguyên liệu thảo dược do người dân thu hái và sản xuất, trong đó có giảo cổ lam, nấm linh chi, lạc tiên...

Đây là một trong những hướng tạo thêm sinh kế cho người dân, giúp họ có cơ hội tham gia vào các công đoạn sản xuất, thu hái nguyên liệu, thay vì chỉ phụ thuộc vào hoạt động trồng trọt, chăn nuôi truyền thống.

Để những hướng đi này trở thành sinh kế lâu dài, Mường Lống đang đặt mục tiêu kết nối sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, mô hình “Làng Hạnh phúc Mường Lống” tại bản Mường Lống 1 được định hướng như một bước đi nhằm kết hợp phát triển vùng dược liệu, bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Cùng với phát triển vùng dược liệu, địa phương dự kiến quy hoạch các vùng sản xuất, chăn nuôi sạch, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Mông. Các mô hình homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm đời sống bản địa sẽ được kết nối với hoạt động du lịch cộng đồng. Những nghề thủ công truyền thống được tính đến như sản phẩm trải nghiệm văn hóa, tạo điểm nhấn riêng cho du khách.

Theo ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, địa phương đang hướng tới khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Giai đoạn 2025-2030, xã dự kiến huy động hơn 35 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng, phần người dân đóng góp khoảng gần 13 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, thức ăn và các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất, tập huấn kỹ thuật. Địa phương cũng đặt mục tiêu thành lập các hợp tác xã hoặc liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ người dân từ hướng dẫn kỹ thuật, sơ chế, chế biến đến quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Từ những đàn gà đen H’Mông, những vườn cây ăn quả đến vùng dược liệu dưới tán rừng, Mường Lống đang từng bước chuyển lợi thế bản địa thành hướng phát triển kinh tế. Nhưng để cây, con đặc trưng thực sự trở thành sinh kế bền vững, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ giống hay mở rộng diện tích, mà phải hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, giúp người dân chủ động tạo ra giá trị và có thu nhập ổn định ngay trên quê hương mình.