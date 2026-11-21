Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu tuyển dụng

Giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 300 lao động là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo với những ngành nghề thiết thực như chăn nuôi, trồng lúa, rau màu, cạo mủ cao su, đan giỏ và chế biến món ăn.

Hơn 300 lao động là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo với những ngành nghề thiết thực

Công tác đào tạo từng bước chuyển từ hình thức tập trung sang tổ chức linh hoạt ngay tại nơi sản xuất, kinh doanh. Người lao động được thực hành, hướng dẫn trực tiếp để có thể áp dụng kiến thức vào sản xuất hoặc tìm kiếm việc làm phù hợp tại địa phương.

Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của tỉnh đạt 31,19%, vượt mục tiêu 25% của giai đoạn 2021-2025. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương chú trọng kết nối cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã để xác định đúng nhu cầu tuyển dụng, lựa chọn ngành nghề phù hợp. Kinh nghiệm quan trọng nhất là đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động và thị trường lao động, không nên đào tạo theo khả năng sẵn có của địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là có những chính sách để hỗ trợ người dân nông thôn. “Để đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ người học, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chế độ để tạo điều kiện cho người lao động nông thôn yên tâm tham gia học nghề. Trong quá trình học, họ được hỗ trợ về chi phí đào tạo, tiền đi lại và tiền ăn”.

Theo ông Nguyễn Đại Tánh, nhu cầu tuyển dụng hiện nay khá đa dạng. Khoảng 70% vị trí tuyển dụng cần lao động phổ thông hoặc có tay nghề cơ bản, 30% còn lại đòi hỏi lao động có chuyên môn kỹ thuật. Các ngành có nhu cầu nhân lực gồm điện, cơ khí, điện lạnh, cơ điện tử, chế biến nông sản, thực phẩm và may mặc.

Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 6.000 lao động nông thôn, trong đó nghề phi nông nghiệp chiếm 70%; phấn đấu trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo. Đối tượng ưu tiên là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và lao động bị thu hồi đất.

Đào tạo nghề cho lao động trẻ nông thôn

Chăm lo an sinh, tạo sinh kế lâu dài

Song song với đào tạo nghề và kết nối việc làm, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ những hộ nghèo, đối tượng yếu thế cải thiện điều kiện sống. Theo ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, năm 2026, tỉnh triển khai Đề án số 2306 ngày 27/5 về hỗ trợ hộ nghèo, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến ngày 20/10/2026, tỉnh đã chi hơn 7,3 tỷ đồng hỗ trợ 310 hộ nghèo, trong đó có 57 hộ vươn lên thoát nghèo.

Tây Ninh cũng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ các hộ không có khả năng thoát nghèo theo Nghị quyết 405 của HĐND tỉnh. Đáng chú ý, Chương trình Nhà đại đoàn kết năm 2026 hỗ trợ 90 triệu đồng/căn xây mới, 40 triệu đồng/căn sửa chữa, phấn đấu hoàn thành hơn 1.100 căn trước ngày 31/12/2026. Các chính sách này được kết hợp với hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi và giáo dục, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ông Nguyễn Tân Thuấn cho rằng, giảm nghèo bền vững không thể chỉ dựa vào hỗ trợ trực tiếp mà cần tạo sinh kế, việc làm để người dân tự nâng cao thu nhập và chủ động vươn lên. “Tỉnh Tây Ninh xác định giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trực tiếp mà quan trọng hơn là tạo sinh kế, tạo việc làm để người dân có điều kiện nâng cao thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo. Thực tiễn triển khai các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với tạo việc làm, cải thiện đời sống người nghèo. Cụ thể là liên kết sản xuất, tiêu thụ gạo rau sạch, nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua đó, người dân được kết nối với hợp tác xã và các nguồn lực hỗ trợ, có cơ hội tham gia sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập”.

Tây Ninh đang từng bước mở rộng cơ hội để người dân nông thôn cải thiện cuộc sống

Từ đào tạo nghề, kết nối tuyển dụng đến hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế và phát triển các mô hình sản xuất, Tây Ninh đang từng bước mở rộng cơ hội để người dân nông thôn cải thiện cuộc sống. Quan trọng hơn, các chính sách cần giúp người dân có việc làm, duy trì thu nhập và tự chủ sinh kế, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.