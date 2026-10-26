Mở rộng Quốc lộ 2 tại Phú Thọ: Siết tiến độ thi công, xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/10

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì; đồng thời xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Thi công mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang bị chậm tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 1/2027.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản, công điện đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo.

Cụ thể, kế hoạch đặt ra là hoàn thành GPMB và di dời đường ống nước trước ngày 15/9/2026, đồng thời hoàn thành di chuyển đường điện trước ngày 10/11/2026. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn chưa được bàn giao đầy đủ, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công trên toàn tuyến.

Đến nay, các nhà thầu mới có thể tiếp cận thi công trên chiều dài hơn 9 km trong tổng số hơn 11km của dự án, đạt hơn 84%. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đường dây điện 22kV, 35kV của Công ty Điện lực Phú Thọ và đường ống cấp nước D300 của Trung tâm Nước sạch nông thôn và Kiểm định kiểm nghiệm chưa hoàn thành di dời.

Nhấn mạnh thời gian còn lại để hoàn thành dự án không nhiều, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh Phú Thọ chỉ đạo UBND các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An và Vĩnh Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ công trình, thu hồi tài sản để bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công trước ngày 30/10/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Phú Thọ khẩn trương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan phối hợp di dời đường ống nước, đường điện theo tiến độ thi công. Đồng thời, cần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp tại những vị trí cột điện chồng lấn với hệ thống thoát nước dọc của dự án, hạn chế phát sinh thêm vướng mắc.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương chỉ đạo ban quản lý dự án và UBND các xã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hằng tuần, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để có phương án xử lý. Cùng với đó, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân chậm trễ trong công tác GPMB cần được xem xét, kiểm điểm nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Song song với việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng mũi, tổ chức thi công ngay tại những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.

Các nhà thầu cũng phải thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và UBND các xã trong quá trình triển khai GPMB, bảo đảm công tác thi công được thực hiện đồng bộ với việc bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đối với những nhà thầu không khẩn trương, tích cực triển khai thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, đồng thời xem xét cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để bảo đảm tiến độ dự án.

“Đối với các nhà thầu không khẩn trương, tích cực triển khai thi công, chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng và cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đảm bảo đáp ứng tiến độ”, Bộ Xây dựng thông tin.

Việc đồng thời thúc đẩy GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật và siết chặt trách nhiệm của các nhà thầu được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tận dụng thời gian thi công còn lại, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 1/2027.

Địa phương cho biết GPMB cơ bản hoàn thành

Trước đó, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác GPMB dự án Quốc lộ 2 cơ bản hoàn thành. Theo thông tin ông Lợi cung cấp, tại khu vực Vĩnh Yên, tỷ lệ GPMB đạt gần 100%; đối với đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, tỷ lệ này đạt khoảng 99%.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, đồng thời xem xét cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để bảo đảm tiến độ dự án.

Ông Lợi cho biết, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc công tác GPMB và tham mưu UBND tỉnh trong quá trình triển khai các dự án. Đối với dự án Quốc lộ 2, đây là công trình do cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư, vì vậy tiến độ thi công thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh và Bộ Xây dựng đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với những công trình phát sinh sự cố ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận, ông Lợi cho biết tỉnh yêu cầu tạm dừng thi công để điều chỉnh phương án xử lý, bảo đảm an toàn và tiến độ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các đơn vị phụ trách tăng cường trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm công tác GPMB được triển khai đồng bộ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì trong tháng 1/2027, việc xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng mặt bằng, hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công quyết liệt trên những đoạn tuyến đủ điều kiện sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung của công trình.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.