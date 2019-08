Mở van xả thành công, mực nước hồ thủy điện Đăk Kar dần ổn định

Khoảng 15h chiều 10/8, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Kar đã mở được van xả của thủy điện thành công, giúp cho mực nước của lòng hồ tiếp tục giảm mạnh, dần về ngưỡng an toàn.

Van xả được mở, nước của thủy điện chảy xuống hạ nguồn.

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ thủy điện Đăk Kar đã giảm thêm hơn 1 mét so với cùng thời điểm ngày hôm qua 9/8.

Ông Chu Văn Quyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Kar thông tin, Công ty đang tập trung lực lượng để khắc phục sự cố tại khu vực cửa van xả lũ. Đến thời điểm khoảng 15 giờ ngày hôm nay, cửa van xả lũ bên phải công trình đã được nâng lên khoảng 30cm và đơn vị đang tập trung tiếp tục mở cửa van bên trái (đập thủy điện Đắk Kar có 2 cửa van xả lũ).



Lượng nước trên hồ thủy điện Đắk Kar tiếp tục giảm mạnh và hiện cách đỉnh đập hơn 4,5 mét. Hiện đơn vị chủ đầu tư tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân công để khắc phục sự cố cửa van xả lũ, công việc được tiến hành 24/24 giờ.

Theo ông Trần Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, đơn vị đang giám sát chặt chẽ việc xử lý sự cố cửa van xả lũ và vỡ đường ống thủy lực của thủy điện Đắk Kar. Mực nước trên hồ thủy điện đã giảm mạnh và hiện đang ở mức an toàn. Việc xử lý sự cố cửa van xả vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với công trình thủy điện này.