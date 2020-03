Trước diễn biến phức tạp tình hình bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống trị, các cấp, các ngành, đặc biệt sự tự giác, ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định, khuyến cáo cơ quan y tế, các cấp chính quyền.

Lê Minh Tuệ cùng mẹ ủng hộ 467.000 tiền tiết kiệm từ ngày học mẫu giáo.

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng: “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch”, nhiều người dân đã nhận rõ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng của dịch bệnh; thực hiện các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trên mặt trận chống dịch ấy cũng có nhiều tấm lòng đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng chung tay với Chính phủ chống dịch.

Những ngày này, ông Văn Đình Ưng, Tổ trưởng tổ dân phố 13, cùng đại diện mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên và công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội thường xuyên tới nhà các hộ dân trong phường để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Văn Đình Ưng cẩn trọng nhắc nhở người dân tổ chức dọn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, tránh những nơi tập trung đông người. Đặc biệt lưu ý mỗi gia đình khi trong nhà nếu có người có biểu hiện ốm, ho, sốt phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Trước đó, cán bộ phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đã đến gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng đi và về từ vùng có dịch.

“Tôi cho rằng việc các tổ chức chính quyền từ Đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên phụ nữ đều có nhiệm vụ, phải là tai mắt, vận động nhân dân có biểu hiện đối tượng này về trên địa bàn phải nắm ngay. Ví dụ như công an, giao cho công an điều tra ngay xem trên địa bàn có bao nhiêu người làm việc trên địa bàn và họ đã đến hay chưa? Từ công an đến các tổ dân phố, khu dân cư nắm rất chắc đối tượng và khoanh vùng”, ông Ưng cho biết.

Việc tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch tới từng hộ dân để mọi người dân nhận rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh là rất quan trọng, để mỗi người phòng tránh và chống sự lây lan dịch bệnh. Nhiều người dân đã ý thức trách nhiệm của bản thân trên mặt trận phòng chống dịch.

“Đứng yên là yêu nước”, bảo vệ chính mình cũng là yêu nước. Thật đơn giản và dễ hiểu. Là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi người cần thực hiện nghiêm túc việc “đứng yên”, bên cạnh việc tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế.

Chung tay đóng góp trên mặt trận phòng chống dịch, nhiều người dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức…

Chung tay ủng hộ cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid -19, cháu Lê Minh Tuệ, lớp 2H, trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc đã tiết kiệm 467.000 đồng tiết kiệm từ ngày học mẫu giáo để ủng hộ Chính phủ chống dịch: "Dịch Covid-19 lan rộng làm rất nhiều người vất vả. Các bác lãnh đạo ngày đêm không ngủ lo cho nhân dân. Bác sỹ không ngủ lo cho người bệnh. Các chú bộ đội công an thường xuyên canh gác. Các chú bộ đội và nhường chỗ cho người bị cách ly vào rừng ngủ nên con rất ngưỡng mộ và biết ơn. Con rất thương mọi người, nên con quyết định quyên góp số tiền của con cho Chính phủ để mua khẩu trang, mua thuốc, mua thức ăn".

Lê Minh Tuệ đếm tiền, ủng hộ Chính phủ chống dịch.

Mẹ của Minh Tuệ, chị Hoàng Thị Trang Viên cho biết rất vui và xúc động về việc làm và suy nghĩ rất chín chắn của con mình:“Từ nhỏ, tôi luôn dạy con biết sống yêu thương biết chia sẻ giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vất vả. Đây là số tiền rất lớn với cháu, từ lúc còn mẫu giáo thì tôi đã cho cháu được sở hữu giữ những đồng tiền lẻ để khi nào cần thiết. Cháu rất trân trọng gấp rất là gọn gàng để trong ví của mình. Trước khi đưa cho mẹ thì mắt ngân ngấn một chút nhưng mà quyết định để đưa cho mẹ và nói rằng là con nghĩ rằng đây là một việc làm có ý nghĩa”.

Một bạn nhỏ 8 tuổi đã suy nghĩ và làm được những việc mà rất nhiều người lớn cảm thấy vui và tự hào. Hy vọng là đây cũng sẽ là một thông điệp để gửi tới tất cả mọi người cùng chung tay với Chính phủ phòng chống dịch Covid-19. Trước hết, là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi người dân phải biết tự bảo vệ bản thân mình, thực hiện các biện pháp phòng vệ và nâng cao sức khỏe, tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế. Bảo vệ bản thân, gia đình cũng chính là bảo vệ toàn xã hội để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19./.