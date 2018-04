Một bà cụ rơi xuống sông Gianh tử vong

Sáng 27/4, ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, thi thể nạn nhân đuối nước trên sông Gianh đã đưa về nhà mai táng.

Nơi phát hiện ra vụ việc

Trước đó, khoảng 11h ngày 26/4, một bà cụ hơn 70 tuổi, ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch đi bộ ăn xin dọc Quốc lộ 12A. Khi bà cụ đến địa phận xã Cảnh Hóa thì không may sẩy chân rơi xuống sông Gianh chết đuối.Người dân địa phương phát hiện thi thể cụ bà trôi dạt vào bờ liền báo lực lượng Công an xã Cảnh Hóa. Công an huyện Quảng Trạch cũng kịp thời có mặt tại hiện trường tìm hiểu, điều tra nguyên nhân sự việc.Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do đuối nước, trên cơ thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Theo gia đình nạn nhân, bà cụ thường đi bộ ăn xin ở các xã lân cận, trên đường trở về nhà thì chẳng may gặp nạn./.

