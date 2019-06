Một cán bộ kiểm lâm ở Bình Định mất tích

Hôm nay (14/6), ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, vẫn chưa tìm thấy ông Nguyễn Vĩnh Bảo (46 tuổi), cán bộ của đơn vị này mất tích từ ngày 11/6.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm mà chưa thấy tung tích ông Bảo.

Sáng ngày 11/6, ông Bảo tham gia cùng Tổ công tác của Hạt kiểm lâm huyện An Lão đi kiểm tra tại khu vực rừng xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Sau khi khi đi được một lúc, cách đường bê tông khoảng 1km thì ông Bảo nói mệt nên không tiếp tục đi cùng Đoàn mà xin về trước.



Đến trưa cùng ngày, các đồng nghiệp liên lạc thì ông Bảo nói mình đã về tới một con suối nhỏ ở thôn 5, xã An Hưng. Đến chiều cùng ngày, đồng nghiệp và gia đình không liên lạc được với ông Bảo.

Nhiều ngày qua, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã báo cáo huyện và đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì về ông Bảo.

“Chúng tôi đã tìm hết mối liên hệ liên quan mà cũng chưa tìm ra. Đã báo cáo Huyện ủy, UBND huyện rồi Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an huyện, Viện Kiểm sát cũng đang vào cuộc tìm kiếm. Mới sáng nay, công an, quân đội, gia đình, xã và dân làng đi tìm mới về đây mà cũng chưa có thông tin gì…”, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết./.

