Một công nhân rơi xuống sông tử vong khi sửa chữa cầu Đại Ninh

Ông Trần Văn Khoa, Chi cục phó Chi cục Quản lý đường bộ 4.1 (thuôc Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết, vào khoảng 15h chiều 13/8, tại cầu Đại Ninh Km 98+100 trên quốc lộ 20 đoạn đi qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Cầu Đại Ninh nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Quang Cường (37 tuổi, thường trú tại xã An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) công nhân của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nguyễn Hằng (địa chỉ ở tỉnh Bình Dương). Được biết anh Cường cùng với một công nhân nữa trong khi đang tiến hành hàn xì lan can cầu thì không may lan can này bị sập.

Anh Cường bị rơi xuống sông Đa Nhim ở độ cao hơn 15m, người va vào mố cầu và tử vong. Công nhân làm cùng anh Cường bị thương nhẹ đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, đồng thời liên hệ với gia đình anh Cường để lo hậu sự./.